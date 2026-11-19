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O espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, elogiou o alemão Jürgen Klopp, a quem considera uma das figuras mais marcantes do mundo do futebol, e afirmou que a chegada dele ao comando da seleção alemã representa um passo importante, que pode ajudar a equipe a recuperar seu lugar entre as grandes seleções do mundo.

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Em entrevista à revista da Bundesliga, Guardiola disse que sua admiração por Klopp vai além do que consegue expressar e destacou que o alemão tem uma personalidade excepcional, que torna o mundo do futebol melhor. Segundo o site "Sky Sports", ele acrescentou: "Ele é uma das melhores pessoas do futebol, e não consigo nem descrever o quanto o admiro. É o tipo de pessoa e de treinador que torna o mundo do futebol melhor".

Os elogios do treinador espanhol não se limitaram à personalidade de Klopp e se estenderam ao estilo de jogo adotado pelas equipes que ele comanda: "Jürgen faz um trabalho incrível. Os jogadores dele brigam por cada bola com a contrapressão, e o estilo de jogo direto deles é excepcional. Quando vejo os times dele jogarem, muitas vezes me pego dizendo: que futebol".

Para Guardiola, a Federação Alemã de Futebol tomou uma decisão importante ao contratar Klopp, após a decepcionante eliminação na Copa do Mundo e a saída do ex-técnico Julian Nagelsmann, e considera que a escolha do treinador alemão é o melhor passo possível neste momento .

O ex-técnico de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City explicou que Klopp tem muito carisma e uma capacidade excepcional de se comunicar com os jogadores, o que pode ter reflexos positivos na seleção alemã, tanto no desempenho quanto na relação com a torcida.

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E completou: " Acredito que, sob o comando dele, a Alemanha vai conseguir voltar ao seu lugar , que as pessoas vão voltar a enxergar a seleção de outra forma, que a diversão vai voltar e que os torcedores vão sentir orgulho do seu time novamente".

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Embora não consiga prever se a seleção alemã vai conquistar a próxima Eurocopa ou a Copa do Mundo, Guardiola demonstrou confiança na capacidade de Klopp de promover uma mudança na equipe e ressaltou que ter um treinador com essa personalidade no vestiário vai motivar os jogadores a darem o seu melhor.

"A seleção tem bons jogadores, e quando esses jogadores entrarem no vestiário e virem Jürgen Klopp, vão dizer a si mesmos: que treinador, vou segui-lo. Jürgen vai inspirá-los com seu estilo de futebol, e depois disso as coisas vão melhorar", disse.

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Guardiola conhece bem Klopp, já que os dois travaram uma forte rivalidade durante suas passagens pela Bundesliga e pela Premier League. O treinador alemão comandou o Borussia Dortmund e o Liverpool, enquanto o espanhol dirigiu o Bayern de Munique e o Manchester City, além de sua experiência no Barcelona.

Guardiola afirmou que aprendeu muito com os duelos contra Klopp, a quem considera o adversário mais difícil que enfrentou na carreira de treinador: "Sinto como se tivesse enfrentado Jürgen um milhão de vezes. Ele certamente me venceu mais vezes do que eu o venci, e aprendi algo com cada jogo entre nós. Hoje posso dizer que ele foi o meu maior rival e o adversário mais difícil que enfrentei até agora na minha carreira".

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Apesar da intensa rivalidade dentro de campo, Guardiola enfatizou que o respeito mútuo sempre esteve presente na relação entre os dois e reconheceu que as exigências do trabalho de cada um afetaram, em certa medida, o contato pessoal entre eles. Mesmo assim, encerrou garantindo que a amizade continua: "Somos amigos".