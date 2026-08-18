O técnico Vincent Kompany colocou Musiala em campo em Heidenheim aos 16 minutos do segundo tempo no lugar do reforço Isamel Saibari. Apenas seis minutos depois, o jogador ofensivo de 23 anos caiu no gramado no meio-campo - a cena foi semelhante ao incidente no jogo contra o Leipzig. Seus companheiros Jonathan Tah e Harry Kane correram imediatamente até ele, em pouquíssimo tempo jogadores das duas equipes formaram um círculo ao seu redor, enquanto médicos de emergência entravam em campo.

Após uma breve pausa para atendimento, Musiala se levantou e, amparado por um membro da comissão, caminhou cambaleando e um pouco desorientado em direção à linha lateral. Depois de alguns metros, ele deu meia-volta e então desapareceu do outro lado rumo aos vestiários. Enquanto isso, os torcedores entoavam cânticos para ele. Quando o locutor do estádio anunciou sua substituição por Cassiano Kiala, a Voith-Arena foi tomada por aplausos.

Questionado sobre o estado de saúde de Musiala, o diretor esportivo Max Eberl disse imediatamente após o apito final: "Vocês vão saber. Jamal vai se manifestar sobre isso em um futuro próximo. Nós sabíamos e sabemos de tudo."

Vitória por 4 a 2 do Bayern de Munique ficou em segundo plano

Musiala já havia desabado no sábado, pouco antes do fim do amistoso contra o RB Leipzig (3 a 1), após um mal-estar. Segundo informações, ele se queixou depois de tontura, problemas circulatórios e das temperaturas acima de 30 graus.

Ele não participou da apresentação do time na segunda-feira, no campus, e em vez disso fez uma atividade individual. "O mais importante é que ele está bem. Sobre todo o resto, não há nada a dizer", afirmou Eberl. Ainda assim, a escalação de Musiala contra o Heidenheim foi um tanto surpreendente. Pelo menos a temperatura desta vez certamente não deve ter desempenhado nenhum papel, já que em Heidenheim fazia apenas cerca de 18 graus na noite de terça-feira.

O fato de os bávaros terem vencido o teste por 4 a 2 acabou ficando em segundo plano. Os gols do Bayern de Munique foram marcados por Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz e o reforço Nathaniel Brown. No sábado, os bávaros enfrentam o Borussia Dortmund fora de casa pela Supercopa.