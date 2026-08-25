Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que José Mourinho, técnico do Real Madrid, definiu a escalação da equipe para o confronto contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira.

De acordo com o jornal "As", são esperadas pequenas mudanças, já que Cucurella fará sua primeira partida na lateral esquerda, enquanto Bernardo Silva permanecerá no meio-campo.

Não há dúvidas quanto ao goleiro: Courtois. A nova temporada mal começou, e a regra não escrita continua valendo: enquanto estiver disponível, joga.

A linha defensiva deve ser composta por Dumfries, na lateral direita, e Cucurella, na lateral esquerda, com a dupla de zaga permanecendo a mesma: Konaté e Huijsen.

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No meio-campo, e com Tchouaméni ainda ausente, a escolha se restringe a Camavinga e Bernardo Silva, mas o português é o mais próximo de começar a partida. Valverde é titular sem discussão, e todas as atenções se voltam para a ponta direita.

Há a possibilidade de utilizar Güler em uma posição mais recuada e abrir mais espaço na ponta direita para Diomandé, mas essa possibilidade é remota.

A opinião predominante é que ambos devem disputar a posição de ponta direita, na qual Arda tem atualmente a vantagem.

Já o restante da escalação da equipe inclui: Bellingham, Vinícius e Mbappé. A presença deles é inegociável enquanto estiverem disponíveis.

Portanto, a provável escalação diante da Real Sociedad é: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, (Güler ou Diomandé), Bellingham, Vinícius e Mbappé.

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