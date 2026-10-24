Golpe forte e sangramento intenso: lesão aterrorizante de astro do Marrocos

A partida entre Colônia e Schalke, pela segunda divisão alemã, testemunhou um acidente aterrorizante durante o primeiro tempo, depois que dois jogadores do Schalke colidiram com força na cabeça, o que provocou sangramentos em ambos e exigiu a intervenção da equipe médica, antes de serem levados ao hospital durante o jogo, que terminou com empate sem gols.

De acordo com a rede alemã "Sky", o acidente ocorreu aos 37 minutos, quando Said El Mala, de origem libanesa, jogador do Colônia de 20 anos, tentou executar um cabeceio em uma das bolas longas, fazendo com que o choque pela bola provocasse a colisão com força de Soufiane El-Fouzi, de origem marroquina, com a cabeça de seu companheiro Robin Gosens.

Os dois jogadores caíram no gramado sangrando abundantemente, enquanto El Mala sinalizava à equipe médica para que agilizasse a intervenção.

A partida foi interrompida por vários minutos, durante os quais os médicos das duas equipes prestaram os primeiros socorros necessários aos jogadores lesionados.

Após receberem tratamento dentro de campo, El-Fouzi e Gosens deixaram o gramado para completar os exames, depois que Gosens apresentou sinais de desequilíbrio, o que exigiu a ajuda de membros da equipe médica durante sua saída.

O Schalke foi obrigado a realizar duas substituições de emergência aos 43 minutos, com a entrada de Janick Bachmann e Vitalie Becker no lugar dos jogadores lesionados, que receberam mais tratamento dentro do vestiário, antes de serem levados ao hospital durante a partida, segundo informou a rede "Sky".

Após o confronto, o técnico do Schalke, Muslic, falou sobre o impacto psicológico do acidente em seus jogadores, dizendo pela rede "DAZN": "Isso afeta a equipe, mas ficamos mais unidos depois disso".

O duelo terminou empatado sem gols, depois que o acidente dominou os acontecimentos do primeiro tempo e lançou sua sombra sobre a partida.