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Com o retorno do atacante Edin Dzeko ao time titular, o recém-promovido Schalke 04 sofreu uma derrota humilhante uma semana antes do clássico regional contra o Borussia Dortmund.

No duelo entre recém-promovidos na casa do SC Paderborn, o time comandado por Miron Muslic teve uma atuação assustadoramente fraca e foi goleado por 8 a 1 (3 a 0). A equipe chegou ao oitavo jogo oficial consecutivo sem vencer. Já o Paderborn conquistou sua terceira vitória em casa e, por ora, subiu para o meio da tabela.

Jano ter Horst abriu o placar para os donos da casa com seu primeiro gol na temporada (21'). Stefano Marino marcou três vezes (39', 45+4' e 57'), enquanto Steffen Tigges (55'), Deniz Zeitler (73'), Gabriel Vidovic (85', de pênalti) e Felix Götze (90+6') também balançaram as redes. Adil Aouchiche fez o gol de honra do Schalke (59'). Na temporada passada, o time de Gelsenkirchen havia vencido os dois confrontos na segunda divisão por placares apertados.

Com o 8 a 1, o Paderborn entrou para a história da Bundesliga. O time do leste da Vestfália igualou o recorde do Fortuna Düsseldorf para a maior vitória de um recém-promovido em uma temporada da competição. Em 1990, o Düsseldorf havia vencido o FC St. Pauli por 7 a 0.

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Schalke desperdiça grande chance logo no início

O Schalke, que, segundo Muslic, queria encarar a partida "com grande responsabilidade e união", desperdiçou uma grande chance logo no começo. Após um erro de Mattes Hansen, Junior Adamu finalizou, mas o goleiro Nahuel Noll defendeu (2').

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De resto, os 15.000 torcedores que lotaram a arena viram um início em que os donos da casa foram mais ativos, mas também mais nervosos. Marino teve a melhor oportunidade em um contra-ataque, mas o goleiro do Schalke, Loris Karius, fez a defesa (17'). Pouco depois, o time de Gelsenkirchen precisou substituir Junior Dina Ebimbe, que sofreu uma lesão na coxa durante uma disputa em velocidade, sem contato com o adversário (20'). Na sequência, ter Horst marcou após uma cobrança de falta.

O Schalke criou pouco no geral. Dzeko, que até então vinha tendo um papel secundário na Bundesliga, também passou despercebido. "Não posso levar os nomes em consideração", disse Muslic antes da partida, mas ainda assim escalou o jogador de 40 anos como titular pela terceira vez nesta temporada.

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Depois de sofrer o gol, os visitantes ficaram mais ligados, e o chute de Hasan Kurucay passou perto (33'). Mas o Paderborn encontrava repetidamente caminhos pela defesa do campeão da segunda divisão, habitualmente tão sólida. Aos 34', Marino mandou uma finalização bem acima do gol. Pouco depois, porém, o artilheiro do time do leste da Vestfália ampliou após uma grande jogada individual e voltou a marcar nos acréscimos.

Após o intervalo, o Schalke voltou do vestiário ao menos com um pouco mais de ímpeto, mas os visitantes continuaram cedendo contra-ataques.