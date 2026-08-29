Gol relâmpago sofrido e depois choque: Noah Atubolu vive estreia turbulenta no Eintracht Frankfurt

Antes mesmo de completar três minutos, o goleiro já teve de buscar a bola no fundo da rede na estreia da Bundesliga contra o Union Berlin. Não se podia atribuir culpa ao jogador de 24 anos no lance: após uma cobrança de escanteio, Emmanuel Latte Lath cabeceou para o gol de curtíssima distância. O início ruim de Atubolu estava, assim, consumado.

A frustração, porém, não durou muito. Younes Ebnoutalib virou a partida pouco depois com dois gols em 51 segundos (10, 11) a favor das Águias. O atacante ainda marcou mais uma vez após o intervalo (67). Do outro lado, Atubolu teve uma atuação convincente e fez várias grandes defesas. No segundo gol sofrido na tarde, ele novamente nada pôde fazer, quando Leopold Querfeld (79) voltou a marcar de cabeça após escanteio.

A situação ficou ainda pior para Atubolu e seus novos companheiros já nos acréscimos: Tim Skarke marcou de curta distância para decretar o empate por 3 a 3 (93), e mais uma vez o goleiro visitante nada pôde fazer.

Atubolu, de todo modo, já vinha de semanas turbulentas. Em maio, por insistência de seus então empresários da Epic Sports, ele havia manifestado ao SC Freiburg o desejo de sair e recusado uma renovação de contrato. Seu objetivo era uma transferência para a Premier League ainda neste verão. A agência aparentemente lhe havia indicado chances em vários clubes de ponta. Mas isso não se concretizou. O Freiburg, por sua vez, reagiu e contratou Mio Backhaus junto ao Werder Bremen por 12 milhões de euros.

Adi Hütter sobre a estreia de Atubolu: "Provavelmente nem tudo vai correr de forma perfeita"

Na sexta-feira, o empréstimo de um ano de Atubolu ao Frankfurt foi enfim oficializado. Consequentemente, ele teve pouco tempo para se preparar para a estreia. "Provavelmente nem tudo vai correr de forma perfeita. Por outro lado, Noah tem muita experiência na Bundesliga, esteve há pouco tempo na final da Liga Europa e eu acho que hoje ele vai fazer uma boa partida", disse o técnico do Eintracht, Adi Hütter, antes do jogo à Sky.

Também em Frankfurt, a situação dos goleiros havia se agravado recentemente. Kaua Santos, que vinha chamando atenção repetidamente por falhas, foi rebaixado por Hütter recentemente para a condição de número dois. Ao mesmo tempo, o goleiro reserva Michael Zetterer estaria perto de uma transferência para o Leeds United.

Getty Images

Com Atubolu, Hütter agora viu a solução adequada: "A janela de transferências ainda não está fechada. Ainda estamos em condições de fazer algo. Aconteceu assim, a porta se abriu. Kaua nos fez duvidar um pouco, especialmente em Brentford (o Frankfurt perdeu lá um amistoso por 0 a 7, nota da redação). Depois surgiu a possibilidade de contratar Noah Atubolu. Isso é muito importante para nós. Ele é um jogador que está no radar da seleção nacional."

Embora o empréstimo de Atubolu inicialmente vá apenas até o próximo verão, o goleiro pode permanecer no Frankfurt além disso. Como informa a Sky , teria sido acertada uma obrigação de compra. Assim, no próximo verão, 13 milhões de euros serão devidos ao SC Freiburg. Segundo a kicker , o Eintracht pagará inicialmente 1 milhão de euros pela taxa de empréstimo, enquanto a obrigação de compra é de 12,5 milhões de euros. Com bônus por desempenho, o valor total pode subir para até 16 milhões de euros.