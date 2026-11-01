Gesto humanitário do goleiro do Borussia Dortmund em relação a Ismael Saibari

Em uma cena que reflete o espírito esportivo para além da disputa dentro das quatro linhas, Gregor Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, fez questão de enviar uma mensagem de desculpas e de conforto a Ismael Saibari, destaque do Bayern de Munique, após a grave lesão sofrida por ele durante o confronto entre as duas equipes, que terminou empatado em 2 a 2.

O Bayern de Munique anunciou neste domingo que o jogador marroquino, de 25 anos, sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo direito, depois de ter passado por uma cirurgia bem-sucedida, dando início à sua jornada de recuperação da lesão, que o afastará dos gramados por um longo período.

Kobel, de 28 anos, demonstrou um espírito esportivo marcante, ao tomar a iniciativa de se desculpar com Saibari antes do anúncio oficial dos detalhes de sua lesão, desejando-lhe uma rápida recuperação e um pronto retorno aos gramados.

O goleiro suíço publicou uma mensagem por meio do recurso de stories em sua conta no "Instagram", neste domingo, na qual disse: "Lamento muito o que aconteceu. Desejo a você tudo de bom, recupere-se logo, Ismael!".

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Saibari não demorou a responder à mensagem do goleiro do Borussia Dortmund, republicando-a em sua conta e escrevendo: "Obrigado, eu realmente agradeço!".

Como Saibari se lesionou?

Os detalhes da lesão remontam aos 26 minutos do confronto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, quando Saibari sofreu uma forte torção no tornozelo direito, durante um choque com Kobel em uma das bolas rebatidas, isso depois de ter desperdiçado uma chance perigosa diante do gol.

O jogador marroquino não conseguiu completar a partida, deixando o gramado com a ajuda do médico do Bayern de Munique, o professor doutor Peter Ueblacker, e do fisioterapeuta Stephan Weikert.

Após o fim da partida, Saibari apareceu deixando o campo apoiado em duas muletas, em meio a temores de que tivesse sofrido uma lesão grave, antes de os exames médicos, cerca de 16 horas depois, confirmarem a veracidade desses temores.

De acordo com o jornal alemão "Bild", Saibari ficará afastado dos gramados por no mínimo três meses, o que significa o fim de sua participação com o Bayern de Munique durante o ano corrente, em um duro golpe para a equipe bávara, que perderá um de seus importantes elementos ofensivos.

Pesadelo das lesões atinge o Bayern

Os problemas do Bayern de Munique não pararam na lesão de Saibari, pois Serge Gnabry, de 31 anos, sofreu uma lesão muscular nos tendões do joelho esquerdo durante o mesmo confronto, tornando-se o mais recente a entrar na lista de desfalques da equipe.

O jornal "Bild" informou que o internacional alemão ficará afastado dos gramados por um período entre quatro e seis semanas, o que coloca a comissão técnica diante de um grande desafio em meio à sequência de lesões que atinge o setor ofensivo.

O sofrimento do Bayern de Munique se multiplica antes de seu aguardado confronto contra o Atlético de Madri, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, já que a equipe perderá quatro de seus principais elementos ofensivos: Luis Díaz, que sofre de uma ruptura das fibras do músculo posterior esquerdo, e Jamal Musiala, com uma ruptura das fibras do músculo posterior direito, além de Saibari e Gnabry.

Assim, o Bayern de Munique recebeu um duro golpe no que diz respeito às suas opções ofensivas, depois de perder quatro nomes influentes em um momento extremamente delicado, enquanto Kobel chamou a atenção com um gesto humano em relação a Saibari, confirmando que o espírito esportivo vai além dos limites da competição e da rivalidade entre os dois adversários.