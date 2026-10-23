Gavi, meio-campista do Barcelona, destacou o Clássico, quando o Barça recebe seu rival tradicional Real Madrid no próximo domingo, no grande duelo da décima rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona entra na partida com uma campanha perfeita no Campeonato Espanhol, tendo vencido os primeiros nove jogos, liderando a classificação com aproveitamento total e 27 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição com 21 pontos.

Durante o media day do Barcelona, em declarações publicadas pelo jornal "Mundo Deportivo", Gavi afirmou que gosta de "ir para a guerra nos Clássicos", ressaltando o enorme valor dos três pontos no Clássico de domingo.

Gavi prosseguiu em suas declarações: "A mentalidade do treinador (Hansi Flick) é muito importante, e é essencial que os jogadores entendam claramente o que devem fazer nas partidas, mas sou do tipo de jogador que realmente gosta de ir para a guerra no Clássico".

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Nesse sentido, ele não tem qualquer dúvida de que a equipe dará tudo de si desde o início, acrescentando: "Somos todos torcedores do Barcelona, e sempre queremos vencer o Real Madrid em todas as vezes".

O jovem craque expressou sua certeza de que o confronto "será uma partida espetacular para os torcedores", enfatizando que "o mais importante para nós é conquistar os três pontos, custe o que custar".