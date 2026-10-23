Joan García, goleiro do Barcelona, volta suas atenções para o aguardado Clássico diante do Real Madrid no próximo domingo, chegando à partida com a moral elevada, já que nunca perdeu antes para o time merengue.

Este será o terceiro confronto de García contra o clube merengue com a camisa do Barça, depois da final da Supercopa da Espanha na temporada passada, que terminou com vitória de sua equipe por três gols a dois, e da última partida da liga, que terminou com dois gols sem resposta e definiu o título de LaLiga a favor do clube catalão.

O goleiro do Barcelona participou do dia aberto à imprensa que antecede o confronto diante do grupo do técnico José Mourinho, onde deixou uma mensagem repleta de confiança e ambição em declarações concedidas ao canal oficial do clube. Após a recente derrota diante do Paris Saint-Germain, o goleiro afirmou que a equipe já virou essa página e está pronta para disputar uma das partidas mais difíceis e importantes da temporada.

García disse, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Estamos em um bom momento e ansiosos pela partida de domingo", reconhecendo que a derrota em Paris não estava nos planos da equipe.

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García explicou: "Queríamos vencer em Paris, foi uma partida difícil, mas o bom de jogar a cada três dias é a capacidade de nos concentrarmos rapidamente no confronto seguinte".

Apesar do resultado da partida, García elogiou o "espírito competitivo" demonstrado pelo Barcelona diante do campeão da Europa, apontando a oportunidade de tirar "conclusões positivas da partida para aprender e corrigir os erros".

O goleiro minimizou a importância de dar um golpe decisivo na corrida pelo título do Campeonato Espanhol nesta fase inicial da temporada. E embora o confronto contra o Real Madrid sempre tenha um caráter especial, sobretudo diante da atual vantagem do Barcelona de seis pontos sobre seu rival tradicional, García fez questão de lembrar a todos que o caminho ainda é longo. Declarou: "Os títulos não são decididos em outubro, e é um erro pensar que já decidimos as coisas. Respeitamos nosso adversário e esperamos fazer uma grande partida e vencer o Clássico em nosso estádio".

No âmbito individual, García dirigiu palavras de elogio ao seu colega belga Thibaut Courtois, que considera "um dos melhores goleiros do mundo". No entanto, o goleiro do Barcelona preferiu focar no desempenho coletivo da equipe em vez dos duelos individuais entre as estrelas, enfatizando: "Domingo é um confronto entre Barcelona e Madrid, e não Courtois contra Joan ou Mbappé contra Lamine".

García prevê um confronto muito perigoso contra o Real Madrid, sobretudo considerando seu poderio ofensivo contundente diante da presença de jogadores como Kylian Mbappé, Yann Diomande, Arda Güler e Jude Bellingham, mas, ao mesmo tempo, confia plenamente no estilo de jogo do Barcelona. O goleiro acrescentou: "Eles podem causar muito estrago no setor ofensivo, mas este é o tipo de partida que preferimos, e também sabemos o que queremos fazer e como vamos jogar".

Longe do clima do Clássico, Joan reiterou o potencial do Barcelona para toda a temporada, como uma equipe que tem ambição em todas as três competições. Explicou que as contribuições das novas contratações e o desempenho coletivo da equipe, que resultou em apenas uma derrota em 12 partidas oficiais e um retrospecto perfeito na liga, inspiram otimismo, embora tenha ressaltado que a continuidade é a verdadeira chave. Isso ele explicou dizendo: "Estou feliz com a equipe e com a forma como jogamos, e o mais importante é manter esse nível".

O objetivo da equipe continua sendo disputar todos os títulos até o último suspiro. García disse: "Temos uma equipe capaz de vencer tudo, e já mostramos nossa capacidade de competir contra qualquer time, e nosso objetivo é estar presentes com força em cada competição até o apito final".

Nesse sentido, o goleiro colocou a Liga dos Campeões da Europa no mesmo nível de ambição que o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei da Espanha, acrescentando: "Temos o elenco adequado para as três competições, e esse é o objetivo principal: acreditar em nós mesmos, trabalhar duro e buscar alcançá-lo".