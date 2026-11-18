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Os dois amistosos contra Coreia do Sul e Uzbequistão mostraram sinais da evolução que a seleção saudita busca antes dos próximos compromissos, mas também revelaram detalhes técnicos que precisam ser corrigidos. Enquanto a Arábia Saudita saiu com ganhos em entrosamento e na ampliação das opções do elenco, o ex-astro da seleção Sami Al-Jaber chamou a atenção para um problema que se repetiu nos dois confrontos e alertou para o risco de ele continuar nas próximas partidas.

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Em sua análise no programa Nadina, da MBC, Al-Jaber afirmou: "Os dois testes foram muito bons, na minha opinião, independentemente dos resultados. O momento geral da seleção é uma continuação do que vimos na Copa do Golfo, só que os adversários e concorrentes mudaram. O jogo contra a Coreia foi excelente, com menos erros, e talvez a nossa única ressalva tenha sido no domínio e no passe, além de alguns pequenos erros individuais".

Ele acrescentou: "Hoje os erros individuais se repetiram, seja na defesa ou até do goleiro, mesmo sem muito tempo entre as duas partidas. Ainda assim, eu vejo que a seleção saudita não foi nada mal. Pelo contrário, foi boa a muito boa em alguns momentos do jogo e a melhor em campo em outros".

E prosseguiu: "Quando se fala em finalizações, foram nove contra oito, e as chances perigosas, três contra duas. A seleção uzbeque também é muito organizada e soube explorar as características da seleção saudita, mas os erros individuais que se repetiram do jogo contra a Coreia para o do Uzbequistão precisam ser corrigidos. Em um amistoso eles são aceitáveis, mas repeti-los em mais de uma partida é um ponto de interrogação".

Al-Jaber explicou a diferença de abordagem tática entre os dois confrontos: "A forma como Donis jogou contra a Coreia do Sul foi totalmente diferente desta partida. Este jogo se parece praticamente com o duelo contra os Emirados Árabes Unidos, já que ele apostou na pressão alta. Hoje a seleção não conseguiu aplicar a pressão alta porque o Uzbequistão foi muito forte na saída de bola, o que não surpreende, porque o futebol uzbeque é muito desenvolvido".

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Ele observou que a seleção uzbeque não contou com todos os seus principais jogadores: "Hoje alguns jogadores de alto nível não atuaram pela equipe, há um ou dois nomes de peso, seja na defesa ou em outra posição. Mas quando se fala do desempenho, de Donis e da seleção saudita, há muitos pontos positivos que a equipe conquistou nas duas partidas, e um dos mais importantes é o entrosamento".

Sobre o rodízio e as oportunidades dadas ao maior número possível de jogadores, disse: "É difícil jogar duas partidas com a mesma escalação, e hoje o rodízio que aconteceu, inclusive no segundo tempo, teve a entrada de vários craques. Acredito que, se o jogo tivesse seguido 11 contra 11, a seleção saudita teria condições de render mais. E repare num lance muito importante: a seleção teve duas chances mais ou menos nos últimos dez minutos, e acho que a entrada de Mohamed Kanno foi muito positiva. Ele fez uma grande partida e criou duas chances".

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E completou: "Os dois testes foram excelentes, sinceramente, e é isso que queremos: ter um número maior de jogadores e de nomes que o treinador possa utilizar. Em seu trabalho técnico nos dois amistosos, Donis sempre precisa de tempo, esse é o ponto número um, e também precisa de competições muito fortes, o que existe no Campeonato Saudita".

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Al-Jaber encerrou destacando a evolução da mentalidade do jogador saudita: "Hoje vi nas duas partidas que temos jogadores com grande potencial, e isso é muito positivo. Até a mentalidade do jogador saudita mudou depois da Copa do Golfo, porque o torneio deu um grande sinal para vários jogadores: por que eu não posso estar na seleção? Se há 16 jogadores estrangeiros em campo, os que sobram são apenas sauditas, e isso significa que eles são a elite. Hoje Donis e suas comissões técnica e administrativa, junto com o planejamento que foi feito, conseguiram nos entregar bons resultados na Copa do Golfo, e também nesta primeira competição e no amistoso que antecede a Copa da Ásia. E acredito que o adiamento da Copa da Ásia favorece Donis e a seleção saudita".

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