Gabriel Jesus enfrenta primeiro jejum de gols no Arsenal

Brasileiro chegou recentemente aos Gunners após saída do Manchester City; ao todo, atleta tem cinco gols e quatro assistências pela equipe de Londres

O Arsenal vive uma fase espetacular: no último domingo (23), a equipe comandada por Mikel Arteta somou oito jogos de invencibilidade, considerando Premier League e Liga Europa. O recém contratado centroavante Gabriel Jesus, porém, já não faz gols pela equipe há cinco jogos, vivendo sua primeira seca de bolas na rede pelos Gunners.

Apesar das inúmeras vitórias do Arsenal na temporada (13 em 15 partidas disputadas, além de uma derrota e um empate), Jesus não está conseguindo balançar as redes desde o clássico contra o Tottenham, em primeiro de outubro. Na ocasião, os Gunners venceram os Spurs por 3 a 1, com o brasileiro marcando o segundo tento de sua equipe.

No último embate, no 1 a 1 contra o Southampton, Jesus foi questionado sobre a seca de gols, e nem o próprio brasileiro sobre explicar o motivo: “Eu não sei, eu realmente não sei. Se eu souber posso te dizer! Mas a única coisa que posso fazer é continuar tentando, continuar lutando, continuar melhorando. Como eu disse, estou aqui para marcar gols, estou aqui para ajudar o time com os gols, eu sei disso. Mas claro, os gols estão voltando em breve."

O centroavante ainda acrescentou que o clima no vestiário foi de tristeza e decepção pela equipe não ter conseguido a vitória: "Todo mundo ficou um pouco chateado porque sabemos que poderíamos ter vencido o jogo. Criamos muito, mas não estávamos finalizando bem. Eu me coloco nisso, é claro. Eu poderia ter marcado um ou dois - e então venceríamos. É difícil, é difícil, dói, mas temos que acordar, melhorar e voltar."

Getty

Os últimos cinco duelos em que o atleta não conseguiu marcar gols foram quatro vitórias, contra Bodo/Glimt e PSV, pela Liga Europa, e Liverpool e Leeds, pela Premier League, além de um empate contra o Southampton, também pelo Campeonato Inglês. No primeiro jogo citado, Jesus ajudou com uma assistência na goleada por 3 a 0.

Mesmo sendo o primeiro colocado da Premier League, o Arsenal não é a equipe com mais gols marcados no torneio, inclusive. Acima dos Gunners, o Manchester City possui 36 bolas na rede, contra 25 dos líderes. Até o final da 12ª rodada, apenas dois pontos separam os dois elencos, e para garantir a liderança, a equipe de Londres precisará dos gols de Jesus de volta.