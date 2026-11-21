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Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de administração do Bayern de Munique, gerou grande polêmica sobre o futuro de Jamal Musiala ao insinuar que será difícil para o jogador alemão recuperar seu antigo nível de forma contínua. O motivo são as consequências de seu problema de saúde, que o afastou dos gramados e afetou sua capacidade de atingir a melhor condição física e técnica, em meio ao temor, dentro do clube, de que a crise se prolongue sem uma solução clara.

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As declarações de Rummenigge, dadas ao canal "Sky" após o empate do Bayern de Munique por 1 a 1 com o Colônia, desencadearam uma onda de questionamentos sobre a real situação de saúde de Musiala e o quanto ela pode afetar seu futuro esportivo. O dirigente bávaro falou abertamente sobre a possibilidade de o jogador não conseguir recuperar o nível que costumava apresentar, enquanto o jornal "Bild" revelou que persistem os desafios ligados ao seu tratamento e os efeitos colaterais que impedem a regularidade de seu desempenho.

As informações que circulam indicam que o tratamento de Musiala continua sendo um grande desafio, mesmo com as tentativas de controlar seu quadro de saúde, já que alguns efeitos colaterais se repetem e o impedem de alcançar, com regularidade, os níveis mais altos de desempenho.

Além disso, o uso de diferentes medicamentos para lidar com o problema ainda não garantiu a superação de todos os obstáculos, o que mantém a possibilidade de novas ausências nas partidas e dificulta que a comissão técnica conte com ele de forma contínua.

A crise vai além do aspecto técnico e coloca a diretoria do Bayern de Munique diante de cálculos financeiros complexos. O clube se vê obrigado a lidar com uma situação de saúde pela qual o jogador não é responsável e, ao mesmo tempo, a avaliar o tamanho de seu investimento e a viabilidade esportiva dele nas circunstâncias atuais.

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A queda na capacidade de Musiala de oferecer um rendimento constante levanta dúvidas sobre o equilíbrio entre o alto valor financeiro que o jogador recebe e o retorno esperado dele dentro de campo.

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O tema se torna ainda mais delicado quando se leva em conta o contrato assinado por Musiala em fevereiro de 2025, considerado na época o maior da história do clube, com um salário anual que pode ultrapassar 25 milhões de euros, segundo as estimativas divulgadas.

Esses números colocam a diretoria do Bayern diante de um desafio difícil, sobretudo porque a persistência dos problemas de saúde pode limitar o aproveitamento de um dos principais talentos em que o clube investiu quantias enormes, sem qualquer garantia sobre quando ele recuperará seu antigo nível.

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Nesse contexto, a questão da redução salarial voltou à tona depois que Uli Hoeneß levantou o debate durante sua participação no programa "Mesa-Redonda de Domingo", do canal "BR", em meio a uma tendência dentro do clube de estudar a possibilidade de alguns jogadores abrirem mão de parte de seus vencimentos durante períodos de dificuldade.

Rummenigge adotou uma posição ainda mais clara, ao considerar que lidar com o assunto exige uma conversa direta com o jogador, sua família e sua agência, diante da dificuldade de manter os valores financeiros atuais sem um rendimento esportivo à altura.

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Apesar da polêmica provocada pelas declarações de Rummenigge, elas refletem o tamanho da preocupação no Bayern de Munique com o futuro de Musiala, que ainda ocupa um lugar importante nos planos do clube, mas cuja situação de saúde impõe uma realidade diferente à diretoria.

O dirigente bávaro descartou a possibilidade de o jogador querer sair e também colocou em dúvida a capacidade de qualquer outro clube de contratá-lo nas atuais circunstâncias. Assim, a crise segue em aberto, dividida entre a aposta em seu retorno e a revisão dos compromissos financeiros, sem definição sobre o futuro do jogador ou sobre a possibilidade de ele superar seus problemas de saúde.