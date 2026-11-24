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Apesar da grande preocupação com as lesões e do drama envolvendo Harry Kane, o caso de Jamal Musiala domina o Bayern de Munique. O poderoso conselho de supervisão confronta publicamente a equipe que representa o jogador, com a qual mantinha uma relação de confiança. Mas quem está por trás dela?

O cenário está claro desde sexta-feira: quando Karl-Heinz Rummenigge parou diante das câmeras da Sky à margem do jogo do Bayern em casa contra o Colônia (1 a 1) e falou sobre o caso de Jamal Musiala , caíram as últimas reservas que o presidente honorário Uli Hoeneß e o CEO Jan-Christian Dreesen ainda haviam tentado abandonar com um pouco mais de cuidado. As declarações de Rummenigge, porém, foram claras e inequívocas:

Seria improvável que Jamal Musiala voltasse a apresentar um desempenho de altíssimo nível em breve, apesar de sua disfunção neuronal, que aparentemente provoca episódios de ausência de forma irregular porque a medicação ainda não está totalmente ajustada. Também seria incerto se ele algum dia voltará a ser o velho "Magic Musiala". Por isso, o contrato astronômico do jogador de 23 anos, assinado em fevereiro de 2025 e que lhe garante um salário-base anual estimado em 25 milhões de euros, precisa ser ajustado. Rummenigge acrescentou que, nas atuais circunstâncias, nenhum outro clube estaria disposto a contratar Musiala.

O recado estava dado, e dificilmente poderia ter sido mais frio. Nas semanas e nos dias anteriores, Hoeneß e Dreesen ao menos haviam mantido certa etiqueta e falado em um "dilema" para todos os envolvidos. "Imagine se o Bayern de Munique passasse agora a questionar o contrato dele", havia dito Hoeneß, apenas de forma indireta , deixando as primeiras pistas do caminho que levaria às palavras de Rummenigge quase duas semanas depois.

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Uli Hoeneß e o "acordo de cavalheiros": o motivo do conflito com os empresários de Musiala

É exatamente esse o assunto agora. O Bayern insiste em um Süddeutsche Zeitung acordo de cavalheiros que, segundo o jornal, foi firmado no verão por Hoeneß, em Tegernsee, com Christian Schmid, empresário de Musiala. Na visão de Hoeneß, o acerto ocorreu após o diagnóstico e antes dos primeiros colapsos do jogador diante do público nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim .

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Ao menos para Hoeneß, teria havido um acordo verbal para que as partes se reunissem e ajustassem o contrato de Musiala caso, em consequência da doença, o jogador não conseguisse voltar ao nível de antes. Para os dirigentes do Bayern, esse momento parece ter chegado.

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Além disso, uma reportagem da revista Stern sugere que o órgão de supervisão, do qual fazem parte Hoeneß e Rummenigge, suspeita ter recebido da equipe de Musiala informações insuficientes sobre o real estado de saúde do jogador e até desconfia que detalhes específicos estejam sendo omitidos de propósito.

Segundo relatos coincidentes da imprensa que não foram desmentidos, Musiala teria sofrido outro episódio de ausência no treino da equipe na segunda-feira da semana passada. O conselho de supervisão só teria tomado conhecimento disso ao longo da semana e, por fim, se sentido obrigado a agir publicamente de forma tão drástica. Também porque a própria direção esportiva, liderada pelo diretor esportivo Max Eberl, a quem Hoeneß teria acusado internamente, de maneira categórica, de seis meses de "inação" no caso , permaneceu em silêncio.

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De fato, Musiala vive uma temporada marcada por problemas: foi titular apenas duas vezes, soma dois gols e uma assistência e ficou oito semanas fora por uma misteriosa lesão muscular, embora oficialmente se falasse apenas em uma "pequena ruptura de fibras musculares". Por outro lado, o conselho de supervisão não precisa, necessariamente, ser informado pelo jogador ou pela direção esportiva sobre o estado de saúde de um atleta.

Para o empresário de Musiala, Schmid, porém, o acordo com Hoeneß teria previsto "apenas" a realização de novas conversas caso o estado do jogador não melhorasse, segundo a agência SID. E eram justamente essas conversas que os dirigentes do Bayern Hoeneß, Rummenigge e Dreesen aparentemente queriam forçar com suas declarações públicas.

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Na terça-feira, Schmid e Tobias Altschäffl, ex-repórter-chefe da cobertura do Bayern no grupo Axel Springer e hoje integrante da equipe de empresários de Musiala, estiveram na Säbener Straße para conversar sobre a situação com Eberl, o CEO Dreesen e o presidente Herbert Hainer.

Naquela noite, Eberl disse ao jornal Bild que as duas partes haviam tido uma "conversa muito, muito construtiva". "Na verdade, temos mantido conversas muito, muito construtivas, muito, muito boas o tempo todo, há meses, ou basicamente desde que se soube o que está acontecendo com Jamal. É claro que os acontecimentos recentes motivaram mais uma conversa. O mais importante que saiu dela foi isto: queremos falar com Jamal, não sobre Jamal. Foi justamente o que se fez muito, muito até agora", afirmou o diretor esportivo do Bayern pouco antes de a equipe embarcar para o norte da França, onde enfrentaria o Lille fora de casa na quarta-feira (21h).

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Eberl ressaltou que as partes chegaram a um "consenso" para, enfim, acalmar o debate: "Não tratar de assuntos em público, mas simplesmente dar ao garoto o apoio que ele merece para voltar ao seu nível." A partir de então, todos os dirigentes do Bayern seguiriam esse "consenso".

Quem é o empresário de Jamal Musiala e quais são suas ligações com o Bayern de Munique?

A reunião na Säbener Straße foi uma das raras aparições públicas de Schmid. Advogado e diretor da agência de empresários 11WINS, ele é o principal interlocutor de Musiala, mas costuma atuar exclusivamente nos bastidores e evita a exposição. Por meio da marca SW/SIDELINE, fundada por ele, também assessora treinadores e dirigentes. Sandro Wagner, por exemplo, é seu cliente desde 2026.

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Uma pessoa anônima, supostamente conhecedora do setor, o descreve na reportagem da revista Stern publicada na terça-feira como "frio e implacável", mas também como alguém que entende muito bem do que faz. Sob a perspectiva do jogador, o contrato negociado por Schmid para Musiala em fevereiro do ano passado teria sido uma "obra-prima".

Essa avaliação é indiretamente reforçada por Philipp Schneider, do jornal Süddeutsche Zeitung, no podcast do veículo, "Und nun zum Sport", publicado na segunda-feira. Segundo o SZ, o contrato rende ao jogador de ataque, tão castigado recentemente, até 30 milhões de euros por ano graças a diferentes cláusulas complexas e "acordos paralelos" que, de acordo com Schneider, "naquele momento, nem mesmo o Bayern havia compreendido até o último detalhe".

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Não se sabe quais seriam essas cláusulas. Parece confirmado, porém, que o contrato de Musiala inclui uma cláusula de manutenção do salário por seis meses em caso de doença, algo que não é incomum no futebol. Por lei, a obrigação seria de seis semanas, mas períodos mais longos são comuns no futebol profissional. Na Inglaterra, por exemplo, jogadores frequentemente garantem a manutenção do salário durante toda a vigência do contrato, estejam ou não em condições de jogar. Os clubes se protegem desse risco com seguros extremamente caros.

Segundo o jornal TZ, o que causaria insegurança no Bayern é o fato de os dois neurologistas que tratam Musiala terem sido escolhidos e pagos pelo lado do jogador, sem que um médico do clube pudesse examinar mais detidamente os detalhes do diagnóstico.

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Se vier à tona que o lado de Musiala omitiu informações médicas importantes antes da renovação, isso poderá ter consequências graves para a agência de Schmid, que há anos mantém uma relação boa e de confiança com o Bayern. Afinal, algo assim prejudicaria um negócio que está em franca expansão, pois colocaria em dúvida a integridade da equipe que representa o jogador. Questionado à margem da assembleia geral anual de sábado sobre a possibilidade de Musiala já saber da doença antes de assinar o contrato em fevereiro de 2025 e ter omitido isso do Bayern, o presidente do clube, Herbert Hainer, disse: "Não acredito nisso de forma alguma".

Musiala talvez seja o mais conhecido, mas está longe de ser o único jogador renomado da Bundesliga representado pela 11WINS. Tampouco é o único com ligação com o Bayern, razão pela qual a relação entre Schmid e o clube de Munique sempre foi descrita como boa e baseada na confiança.

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Há, por exemplo, para citar apenas alguns nomes, Can Uzun e Robin Koch, do Eintracht Frankfurt; Maximilian Beier, do Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, muito cobiçado internacionalmente; Paul Wanner, antiga promessa do Bayern que hoje joga no PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher e Wisdom Mike, todos com passagem pelo Bayern ou, no caso de Buchmann, ainda vinculados ao clube; e também Kennet Eichhorn, do Bayer Leverkusen.

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O Bayern e os jogadores de Schmid: um dividiu a direção, outro acabou trazendo sorte ao clube

Este último também tem Schmid como seu principal empresário, assim como Musiala, e já provocou uma divergência interna no Bayern no verão passado.

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Enquanto o diretor esportivo Eberl havia escolhido Eichhorn, então com apenas 16 anos, como alvo e queria muito contratar o talentoso meio-campista central mediante o pagamento da multa rescisória, estimada entre 9 e 12 milhões, Hoeneß e Rummenigge teriam vetado a operação, segundo a revista kicker. Isso porque a agência de Schmid teria exigido, além do valor da transferência a ser pago ao Hertha Berlim, um generoso bônus de assinatura de 10 milhões de euros para Eichhorn. Tudo isso por um garoto de 16 anos que havia disputado apenas 19 partidas como profissional. "Loucura" seria provavelmente a palavra usada por Hoeneß.

Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen, mas até agora não disputou uma única partida pelo clube. Devido a uma doença metabólica diagnosticada após uma grave infecção gastrointestinal , Eichhorn precisou inicialmente ser tratado em um hospital e agora está em fase de recuperação física. A expectativa é que ele estreie pelo Leverkusen depois da virada do ano.

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Em outra ocasião, o rompimento totalmente inesperado entre um jogador e a agência de Schmid acabou sendo uma sorte para o Bayern. Afinal, se Leroy Sane não tivesse decidido, em maio de 2025, passar a ser representado por Pini Zahavi, e não mais por Schmid, muito provavelmente teria recebido do clube de Munique um novo contrato de três anos com salário anual. "Só falta a assinatura. Nós gostaríamos de fechar, e Leroy também", havia dito Eberl na época, apenas para descobrir, poucas horas depois, que não seria assim.

Foi uma sorte inesperada para o clube e, na verdade, indesejada por todas as partes. Se Sane tivesse ficado, por exemplo, o caminho de Lennart Karl até o time profissional e sua afirmação na excelente primeira temporada provavelmente teria ficado bloqueado. Sane, por sua vez, talvez apresentasse um desempenho semelhante ao que tem hoje no Galatasaray, para onde o jogador, agora com 30 anos, se transferiu sem custos. A enorme euforia com sua chegada deu lugar a uma grande frustração entre os torcedores . Em 16 partidas oficiais, Sane soma exatamente zero participações em gols.