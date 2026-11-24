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Apesar das grandes preocupações com lesões e do drama envolvendo Harry Kane, o caso de Jamal Musiala domina o Bayern de Munique. O poderoso conselho de supervisão confronta publicamente a equipe do jogador, com a qual sempre teve uma relação de confiança. Mas quem está por trás dela?

O cenário está claro desde sexta-feira: quando Karl-Heinz Rummenigge parou diante das câmeras da Sky à margem do jogo do Bayern em casa contra o Colônia (1 a 1) e falou sobre o caso de Jamal Musiala , caíram as últimas reservas que o presidente de honra Uli Hoeneß e o CEO Jan-Christian Dreesen ainda tentavam deixar de lado de forma mais branda. As declarações de Rummenigge, porém, foram claras e inequívocas:

É improvável que Jamal Musiala volte a se apresentar em sua melhor forma em breve, devido à sua disfunção neuronal, que aparentemente provoca episódios de ausência de forma irregular porque a medicação ainda não está ajustada de maneira ideal. Também é incerto se algum dia ele voltará a ser o antigo “Magic Musiala”. Por isso, o contrato astronômico do jogador de 23 anos, assinado em fevereiro de 2025 e que lhe garante um salário-base anual estimado em 25 milhões de euros, precisa ser ajustado. Rummenigge ainda observou que, nas atuais circunstâncias, nenhum outro clube estaria disposto a contratar Musiala.

O assunto estava exposto, e dificilmente a abordagem poderia ter sido mais fria. Nas semanas e nos dias anteriores, Hoeneß e Dreesen ao menos haviam mantido certa cautela e falado em um “dilema” para todos os envolvidos. “Imagine se o Bayern de Munique agora colocasse o contrato dele em questão”, disse Hoeneß, por exemplo, apenas de forma indireta , deixando as primeiras pistas do caminho que levaria, quase duas semanas depois, às duras palavras de Rummenigge.

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Uli Hoeneß e o “acordo de cavalheiros”: o que está por trás do conflito com os empresários de Musiala

É justamente esse o assunto agora. Segundo o Süddeutsche Zeitung, o Bayern insiste na existência de um acordo de cavalheiros que Hoeneß acredita ter firmado no verão, em Tegernsee, com o empresário de Musiala, Christian Schmid, após o diagnóstico e antes dos primeiros colapsos públicos do jogador nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim .

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Ao menos para Hoeneß, teria havido um acordo verbal para que as partes se reunissem e ajustassem o contrato de Musiala caso o jogador não conseguisse recuperar o desempenho anterior em consequência da doença. Para os dirigentes do Bayern, esse momento aparentemente chegou.

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Além disso, uma reportagem da Stern indica que o órgão de supervisão, do qual fazem parte Hoeneß e Rummenigge, suspeita não ter recebido da equipe de Musiala informações suficientes sobre o real estado de saúde do jogador e até acredita que detalhes específicos tenham sido ocultados deliberadamente.

Segundo relatos coincidentes da imprensa que não foram desmentidos, Musiala teria sofrido outro episódio de ausência no treino da equipe na segunda-feira da semana passada. O conselho de supervisão só teria tomado conhecimento disso ao longo da semana e, por fim, se sentido obrigado a agir publicamente de forma tão drástica. Isso também porque a própria direção esportiva, liderada pelo diretor esportivo Max Eberl, a quem Hoeneß teria atribuído internamente, de maneira enfática, seis meses de “inação” no caso , permaneceu em silêncio.

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De fato, Musiala vive uma temporada marcada por problemas: começou apenas duas partidas como titular, soma dois gols e uma assistência e ficou oito semanas fora por uma misteriosa lesão muscular, embora oficialmente se falasse apenas em uma “pequena ruptura de fibras musculares”. Mas também é fato que nem o jogador nem a direção esportiva têm obrigação de informar o conselho de supervisão sobre o estado de saúde de um atleta.

Para o empresário de Musiala, Schmid, porém, o acordo com Hoeneß previa “apenas” a realização de novas conversas caso o quadro do jogador não melhorasse, segundo a SID. E foram justamente essas conversas que os dirigentes Hoeneß, Rummenigge e Dreesen aparentemente tentaram forçar com suas declarações públicas.

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Na terça-feira, Schmid e Tobias Altschäffl, ex-repórter-chefe da cobertura do Bayern no grupo Axel Springer e hoje integrante da equipe de empresários de Musiala, estiveram na Säbener Straße para conversar sobre a situação com Eberl, o CEO Dreesen e o presidente Herbert Hainer.

Naquela mesma noite, Eberl afirmou ao Bild que as duas partes tiveram uma “conversa muito, muito construtiva”. “Na verdade, temos tido conversas muito, muito construtivas, muito, muito boas durante todo esse tempo, há meses ou, basicamente, desde que se soube o que está acontecendo com Jamal. É claro que os acontecimentos recentes motivaram mais esta conversa. O mais importante que saiu dela foi que queremos falar com Jamal, não sobre Jamal. Isso foi feito muito, muito frequentemente agora”, disse o diretor esportivo do Bayern pouco antes de a equipe embarcar para o norte da França, onde enfrentaria o Lille fora de casa na quarta-feira (21h).

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Eberl ressaltou que as partes chegaram a um “consenso” para finalmente acalmar o debate: “Não discutir assuntos em público, mas simplesmente dar ao garoto o apoio que ele merece para voltar ao seu nível”. A partir de agora, todos os responsáveis pelo Bayern seguiriam esse “consenso”.

Quem é o empresário de Jamal Musiala e quais são suas ligações com o Bayern de Munique?

O encontro na Säbener Straße foi uma das raras aparições públicas de Schmid. Advogado e diretor da empresa de agenciamento 11WINS, ele é o principal contato de Musiala, mas costuma atuar exclusivamente nos bastidores e evita a exposição. Por meio da marca SW/SIDELINE, criada por ele, também assessora treinadores e dirigentes. Sandro Wagner, por exemplo, está entre seus clientes desde 2026.

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Uma pessoa anônima que se apresenta como conhecedora do setor o descreve na reportagem da Stern publicada na terça-feira como “frio e implacável”, mas também como alguém que conhece muito bem seu trabalho. Do ponto de vista do jogador, o contrato que Schmid negociou para Musiala em fevereiro do ano passado teria sido uma “obra-prima”.

É uma avaliação que Philipp Schneider, do Süddeutsche Zeitung, reforçou indiretamente na segunda-feira, no podcast do jornal, “Und nun zum Sport”. Isso porque, segundo o SZ, o contrato rende ao jogador de ataque, tão afetado pelos problemas recentes, até 30 milhões de euros por ano graças a diferentes cláusulas complexas e “acordos paralelos” que, de acordo com Schneider, “naquele momento, nem mesmo o Bayern havia compreendido até o último detalhe”.

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Não se sabe quais seriam essas cláusulas. O que parece certo, porém, é que o contrato de Musiala contém uma cláusula de manutenção do salário por seis meses em caso de doença, algo que não é incomum no futebol. Por lei, a obrigação seria de seis semanas, mas períodos mais longos são comuns no futebol profissional. Na Inglaterra, por exemplo, jogadores frequentemente garantem a manutenção do salário por toda a duração do contrato, independentemente de estarem aptos a jogar. Os clubes se protegem desse risco com seguros caríssimos.

Segundo o TZ, o que estaria causando insegurança no Bayern é o fato de os dois neurologistas que tratam Musiala terem sido escolhidos e pagos pelo lado do jogador, sem que um médico do clube tenha podido examinar os detalhes do diagnóstico.

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Se vier à tona que o lado de Musiala reteve informações médicas importantes antes da renovação, isso poderá ter consequências graves para a agência de Schmid, que há anos mantém uma relação boa e de confiança com o Bayern. Afinal, algo assim prejudicaria os negócios, que estão em expansão, porque colocaria em dúvida a integridade da equipe de empresários. Questionado durante a assembleia geral de sábado se Musiala possivelmente já sabia da doença antes de assinar o contrato em fevereiro de 2025 e havia escondido isso do Bayern, o presidente Herbert Hainer respondeu: “De forma alguma acredito nisso”.

Musiala talvez seja o mais conhecido, mas está longe de ser o único jogador de renome da Bundesliga representado pela 11WINS. Também não é o único com ligação com o Bayern, razão pela qual a relação entre Schmid e o clube de Munique sempre foi descrita como boa e baseada na confiança.

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Entre outros nomes, estão Can Uzun e Robin Koch, do Eintracht Frankfurt; Maximilian Beier, do Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, muito cobiçado no mercado internacional; Paul Wanner, ex-joia do Bayern que hoje joga pelo PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher e Wisdom Mike, todos com passagem pelo Bayern ou, no caso de Buchmann, ainda sob contrato com o clube; e Kennet Eichhorn, do Bayer Leverkusen.

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Bayern e os jogadores de Schmid: um já dividiu a direção do clube, outro acabou sendo uma sorte

Assim como Musiala, Eichhorn é acompanhado principalmente por Schmid e já provocou uma divergência interna no Bayern no verão passado.

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Enquanto o diretor esportivo Eberl havia escolhido Eichhorn, então com 16 anos, como alvo prioritário e queria muito contratar o talentoso meio-campista por meio de uma cláusula de rescisão estimada entre 9 e 12 milhões, Hoeneß e Rummenigge teriam vetado a negociação, segundo a kicker. Isso porque, além do valor a ser pago ao Hertha Berlim pela transferência de Eichhorn, a agência de Schmid teria exigido um alto bônus de assinatura de dez milhões de euros. Tudo isso por um jogador que, aos 16 anos, havia disputado apenas 19 partidas como profissional. “Loucura” é provavelmente como Hoeneß chamaria algo assim.

Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen e, até agora, não disputou uma única partida pelo clube. Devido a uma doença metabólica diagnosticada após uma grave infecção gastrointestinal , Eichhorn precisou inicialmente de tratamento hospitalar e agora está em treinamento para recuperar a forma. A expectativa é que estreie pelo Leverkusen depois da virada do ano.

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Em outra ocasião, a separação totalmente inesperada entre um jogador e a agência de Schmid acabou sendo até uma sorte para o Bayern. Se Leroy Sane não tivesse decidido, em maio de 2025, passar a ser representado por Pini Zahavi em vez de Schmid, muito provavelmente teria recebido do clube de Munique um contrato inteiramente novo de três anos, com salário anual. “Só falta a assinatura. Gostaríamos de fazer isso, e Leroy também”, havia dito Eberl na época, antes de descobrir, poucas horas depois, que a situação era outra.

Foi uma sorte inesperada e, na verdade, indesejada por todas as partes para o clube. Se Sane tivesse ficado, por exemplo, o caminho de Lennart Karl até o time principal e sua afirmação em uma excelente primeira temporada provavelmente teria sido bloqueado, enquanto Sane talvez apresentasse um desempenho semelhante ao que mostra agora no Galatasaray. Foi para lá que o jogador, hoje com 30 anos, se transferiu sem custos. A enorme euforia com sua chegada, porém, deu lugar a uma grande frustração entre os torcedores . Em 16 jogos oficiais, Sane soma exatamente zero participações em gols.