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Apesar das grandes preocupações com lesões e do drama envolvendo Harry Kane, o caso de Jamal Musiala domina as atenções no Bayern de Munique. O poderoso conselho de supervisão confronta publicamente a equipe de representantes do jogador, com quem mantinha uma relação de grande confiança. Mas quem está por trás dela?

O cenário está claro desde sexta-feira. Quando Karl-Heinz Rummenigge falou diante das câmeras da Sky, à margem do jogo do Bayern em casa contra o 1. FC Köln (1 a 1), e abordou o caso de Jamal Musiala , caíram as últimas reservas que o presidente honorário Uli Hoeneß e o CEO Jan-Christian Dreesen haviam tentado deixar de lado com um pouco mais de cautela. As declarações de Rummenigge, porém, foram claras e inequívocas:

É improvável que Jamal Musiala volte a apresentar seu melhor futebol em um futuro próximo, apesar de sua disfunção neuronal, que aparentemente provoca episódios de ausência de forma irregular porque a medicação ainda não está ajustada da maneira ideal. Também é incerto se algum dia ele voltará a ser o antigo "Magic Musiala". Por isso, o contrato astronômico do jogador de 23 anos, assinado em fevereiro de 2025 e que lhe garante um salário-base anual de 25 milhões de euros, segundo relatos, precisa ser ajustado. Rummenigge acrescentou que, nas atuais circunstâncias, nenhum outro clube estaria disposto a contratar Musiala.

O assunto estava exposto, e dificilmente a abordagem poderia ter sido mais fria. Nas semanas e nos dias anteriores, Hoeneß e Dreesen ao menos haviam observado certa etiqueta e falado de um "dilema" para todos os envolvidos. "Imagine se o Bayern de Munique passasse agora a questionar o contrato dele", dissera Hoeneß, por exemplo, apenas em tom de insinuação , deixando as primeiras pistas para as declarações muito mais explícitas de Rummenigge quase duas semanas depois.

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Uli Hoeneß e o "acordo de cavalheiros": entenda o conflito com os agentes de Musiala

É exatamente disso que se trata agora. O Bayern insiste em um Süddeutsche Zeitung acordo de cavalheiros firmado, segundo o jornal , na visão de Hoeneß, entre ele e Christian Schmid, agente de Musiala. A conversa teria ocorrido no verão, em Tegernsee, após o diagnóstico e antes dos primeiros colapsos do jogador diante do público nos amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim .

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Ao menos para Hoeneß, teria havido um acordo verbal para que as partes se reunissem e ajustassem o contrato de Musiala caso a doença impedisse o jogador de voltar a apresentar o desempenho de antes. Para os dirigentes do Bayern, esse momento aparentemente chegou.

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Além disso, uma reportagem da revista Stern sugere que o conselho de supervisão, do qual fazem parte Hoeneß e Rummenigge, suspeita não ter recebido da equipe de Musiala informações suficientes sobre o real estado de saúde do jogador e até acredita que detalhes específicos estejam sendo omitidos deliberadamente.

Na segunda-feira da semana passada, Musiala teria sofrido outro episódio de ausência durante o treino com o elenco, segundo relatos coincidentes da imprensa que não foram desmentidos. O conselho de supervisão só teria sido informado ao longo da semana e, por fim, se sentido obrigado a agir publicamente de forma tão drástica. Também porque a própria direção esportiva, liderada pelo diretor de futebol Max Eberl, a quem Hoeneß teria atribuído internamente, sem meias palavras, seis meses de "inação" no caso , permaneceu em silêncio.

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De fato, Musiala vive uma temporada marcada por problemas: foi titular apenas duas vezes, soma dois gols e uma assistência e ficou oito semanas fora por causa de uma misteriosa lesão muscular, embora oficialmente se falasse apenas em uma "pequena ruptura de fibras musculares". Também é fato, porém, que o conselho de supervisão não precisa ser informado sobre a saúde de um jogador nem por ele nem pela direção esportiva.

Para Schmid, agente de Musiala, o acordo com Hoeneß previa "apenas" a realização de novas conversas caso o estado do jogador não melhorasse, segundo a SID. E eram justamente essas conversas que os dirigentes do Bayern, Hoeneß, Rummenigge e Dreesen, aparentemente queriam forçar com suas declarações públicas.

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Na terça-feira, Schmid e Tobias Altschäffl, ex-repórter-chefe da cobertura do Bayern no grupo Axel Springer e hoje integrante da equipe de agentes de Musiala, estiveram na Säbener Straße para conversar sobre a situação com o CEO Dreesen e o presidente Herbert Hainer.

Quem é o agente de Jamal Musiala e quais são suas ligações com o Bayern?

Foi uma das raras aparições públicas de Schmid. Advogado e diretor da agência de representação 11WINS, ele é o principal contato de Musiala, mas costuma atuar exclusivamente nos bastidores e evita a exposição. Por meio da marca SW/SIDELINE, que ele próprio fundou, também assessora treinadores e dirigentes. Sandro Wagner, por exemplo, está entre seus clientes desde 2026.

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Uma fonte anônima, supostamente ligada ao setor, o descreve na reportagem da Stern publicada na terça-feira como "frio e implacável", mas também como alguém que conhece muito bem seu ofício. Do ponto de vista do jogador, o contrato que Schmid negociou para Musiala em fevereiro do ano passado teria sido uma "obra-prima".

Philipp Schneider, do Süddeutsche Zeitung, sustenta indiretamente essa avaliação na edição de segunda-feira do podcast "Und nun zum Sport", do próprio jornal. Isso porque o contrato rende ao meia-atacante, tão afetado pelos problemas recentes, até 30 milhões de euros por ano, segundo o SZ, graças a diferentes cláusulas complexas e "acordos paralelos" que, de acordo com Schneider, "naquele momento, o Bayern de fato nem sequer compreendeu até o último detalhe".

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Não se sabe quais seriam essas cláusulas. Parece certo, porém, que Musiala tem no contrato uma cláusula de manutenção do salário por seis meses em caso de doença, algo que, evidentemente, não é incomum no futebol. A obrigação legal seria de seis semanas, mas períodos mais longos são habituais no futebol profissional. Na Inglaterra, por exemplo, jogadores frequentemente garantem a manutenção do salário durante toda a vigência do contrato, independentemente de terem ou não condições de atuar. Os clubes se protegem desse risco com seguros extremamente caros.

Segundo o TZ, o que estaria gerando insegurança no Bayern é o fato de os dois neurologistas que tratam Musiala terem sido escolhidos e serem pagos pelo lado do jogador, sem que um médico do clube pudesse examinar mais de perto os detalhes do diagnóstico.

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Se vier à tona que o lado de Musiala omitiu detalhes médicos importantes antes da renovação, isso poderá ter consequências graves para a agência de Schmid, que há anos mantém uma relação boa e de confiança com o Bayern. Afinal, algo assim prejudicaria um negócio em franca expansão, pois colocaria em dúvida a integridade da equipe de representantes do jogador. Questionado sobre o assunto durante a assembleia geral anual de sábado, Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern, negou que os dirigentes do clube suspeitassem que Musiala já soubesse da doença antes de assinar o contrato em fevereiro de 2025 e a tivesse ocultado do Bayern.

Musiala talvez seja o mais conhecido, mas está longe de ser o único jogador renomado da Bundesliga representado pela 11WINS. Tampouco é o único com ligação com o Bayern, motivo pelo qual a relação entre Schmid e o clube de Munique sempre foi descrita como boa e baseada na confiança.

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Entre outros nomes, há Can Uzun e Robin Koch, do Eintracht Frankfurt; Maximilian Beier, do Borussia Dortmund; Nicolo Tresoldi, bastante cobiçado internacionalmente; Paul Wanner, ex-promessa do Bayern que hoje joga no PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher e Wisdom Mike, todos com passagem pelo Bayern ou, no caso de Buchmann, ainda sob contrato com o clube; e Kennet Eichhorn, do Bayer Leverkusen.

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Bayern e os jogadores de Schmid: um dividiu a direção, outro virou um golpe de sorte

Assim como Musiala, o último nome citado é acompanhado principalmente por Schmid e já provocou uma divergência interna no Bayern no verão passado.

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Enquanto o diretor de futebol Eberl havia escolhido Eichhorn, então com 16 anos, como alvo prioritário e queria contratar o talentoso meio-campista central por meio de uma cláusula de rescisão, estimada entre 9 e 12 milhões, Hoeneß e Rummenigge teriam vetado a operação, segundo a revista kicker. Isso porque, além do valor a ser pago ao Hertha BSC pela transferência, a agência de Schmid teria exigido um prêmio de assinatura de dez milhões de euros. Tudo isso por um jogador que, à época, tinha 16 anos e havia disputado apenas 19 partidas como profissional. "Loucura" seria provavelmente a palavra de Hoeneß para isso.

Eichhorn acabou se transferindo para o Bayer Leverkusen, mas ainda não disputou uma única partida pelo clube. Devido a uma doença metabólica diagnosticada após uma grave infecção gastrointestinal , ele precisou inicialmente ser internado e agora está em fase de preparação física. Presumivelmente, fará sua estreia pelo Leverkusen após a virada do ano.

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Em outra ocasião, a separação totalmente inesperada entre um jogador e a agência de Schmid acabou sendo um golpe de sorte para o Bayern. Se Leroy Sane não tivesse decidido, em maio de 2025, passar a ser representado por Pini Zahavi em vez de Schmid, muito provavelmente teria recebido do clube de Munique um contrato novo de três anos, com salário anual. "Só falta a assinatura. Nós gostaríamos de fechar, e Leroy também", disse Eberl na época, antes de descobrir, poucas horas depois, que a situação era outra.

Foi um golpe de sorte inesperado e, na verdade, indesejado por todas as partes para o clube. Afinal, se Sane tivesse ficado, o caminho de Lennart Karl até o time principal e sua ascensão em uma excelente primeira temporada provavelmente teriam sido bloqueados. Enquanto isso, Sane talvez apresentasse um desempenho semelhante ao que mostra agora no Galatasaray, para onde o jogador, hoje com 30 anos, se transferiu sem custos. A enorme euforia em sua chegada, porém, deu lugar a uma grande frustração entre os torcedores . Em 16 jogos oficiais, Sane soma exatamente zero participações em gols.