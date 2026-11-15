Compartilhar Siga GOAL no Google

A França conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 sobre a Turquia na Liga das Nações da UEFA graças à pressão constante e ao aproveitamento preciso das oportunidades no segundo tempo. Embora o bloco defensivo baixo da Turquia tenha frustrado os anfitriões durante 45 minutos, a paciência tática de Zinedine Zidane acabou permitindo à França romper a defesa adversária no Matmut Atlantique.

Publicidade

O panorama tático deste confronto da Liga das Nações da UEFA foi um clássico duelo entre o domínio da posse de bola e uma defesa disciplinada, posicionada em linhas baixas. Zidane buscou aproveitar a qualidade individual da França para manter a Turquia recuada em seu terço defensivo, usando movimentações pelos lados e transições verticais rápidas para desestabilizar um adversário compacto. O principal objetivo era monopolizar a bola e desgastar a resistência turca com mudanças constantes de lado.

Por outro lado, Sergen Yalcin entrou em campo com uma filosofia clara: ceder espaço sem deixar a defesa ser superada. O objetivo tático da Turquia era impedir que a França encontrasse espaço entre as linhas, forçando a equipe da casa a recorrer a cruzamentos de baixa eficiência e finalizações de longe. Ao abrir mão da posse de bola para preservar sua organização, Yalcin pretendia frustrar os atacantes franceses e explorar, nos contra-ataques, o espaço deixado atrás da linha defensiva adiantada. O plano manteve o placar empatado até o segundo tempo.

O esquema tático da França

Zidane escalou a França em um 4-2-3-1 flexível, projetado para se transformar em um 2-3-5 na fase ofensiva. A construção das jogadas tinha Adrien Rabiot e Lucas Da Cunha como base. Os dois formavam uma dupla de volantes que dava proteção contra contra-ataques e permitia aos laterais Sael Kumbedi e Andy Diouf avançar pelos lados. Isso obrigava a defesa turca a se espalhar horizontalmente, criando espaços para Rayan Cherki e Michael Olise atuarem nos corredores entre o centro e as pontas.

Os gatilhos de pressão da França eram bem definidos: a equipe pressionava imediatamente quando a Turquia tentava jogar pelo meio ou recuava a bola para o goleiro Berke Ozer. Kylian Mbappe liderava o ataque em uma função híbrida, muitas vezes recuando para tirar Merih Demiral de posição. Isso permitia que Bradley Barcola fizesse infiltrações diagonais no espaço aberto. Na defesa, a França mantinha a linha adiantada, com Ibrahima Konate como principal responsável por recuperar as bolas lançadas nas costas da zaga. A estratégia se baseava em pressão territorial contínua, refletida nos 56% de posse de bola e nas 22 finalizações da equipe, que manteve a Turquia sob pressão constante.

Publicidade Publicidade

O esquema tático da Turquia

Yalcin optou por um pragmático 5-4-1 na defesa, que ocasionalmente se transformava em um 4-2-3-1 quando a Turquia recuperava a bola. A linha defensiva tinha um trio central formado por Abdulkerim Bardakci, Demiral e Emirhan Topcu, garantindo máxima ocupação da área. A intenção era neutralizar a velocidade de Mbappe, eliminando o espaço para suas arrancadas nas costas da defesa.

Tópicos relacionados

Com a bola, Hakan Calhanoglu era o eixo da equipe e buscava acionar rapidamente Arda Guler e Deniz Gul. A falta de apoio ao centroavante isolado, porém, fazia com que a Turquia frequentemente tivesse dificuldades para manter a posse, o que contribuiu para a grande diferença no número de finalizações. A pressão turca era passiva, concentrada em um bloco médio a baixo que só avançava sobre a bola quando a França entrava no terço final do campo. A disciplina defensiva foi notável durante 48 minutos, mas a pressão acabou fazendo a diferença. Apesar da derrota, o gol de Bardakci aos 90 minutos, após assistência de Guler, mostrou o perigo da equipe nas bolas paradas e nas transições. O lance demonstrou que o plano tático tinha méritos, mesmo sem o controle sustentado necessário para dominar a partida.

O duelo tático

A disputa tática decisiva ocorreu pelos lados do campo. A insistência da França em criar superioridade numérica nas pontas acabou provocando o erro que abriu o placar. Ao atacar repetidamente os alas turcos, a França colocou Topcu em uma posição difícil, o que resultou em um gol contra aos 49 minutos. O lance mudou fundamentalmente a dinâmica da partida, já que a Turquia não podia mais manter todos os jogadores atrás da linha da bola.

Publicidade

A decisão de Zidane de manter a alta frequência dos ataques, em vez de diminuir o ritmo, garantiu a vitória no duelo tático. Mesmo com a Turquia compacta, o grande volume de chegadas francesas à área (8 escanteios e 22 finalizações) aumentou a probabilidade de uma falha defensiva. A estrutura de Yalcin era sólida, mas não tinha uma segunda etapa capaz de aliviar a pressão. O desgaste da concentração defensiva resultante disso foi explorado pela França em seu segundo gol.

Os ajustes durante o jogo

As entradas de Eduardo Camavinga e Eli Junior Kroupi aos 63 minutos foram a grande sacada de Zidane. Ao substituir Rabiot e Barcola, a França ganhou energia renovada na pressão do meio-campo e nas movimentações no terço final. O ajuste deu resultado aos 80 minutos, quando Kroupi ampliou a vantagem após assistência de Cherki. A mudança tornou o ataque francês mais direto, com prioridade para combinações rápidas em vez de uma busca paciente por espaços.

Publicidade

A Turquia respondeu com uma série de substituições aos 81 minutos, colocando em campo Ferdi Kadioglu, Orkun Kokcu e Oguz Aydin. A equipe abandonou a linha de cinco defensores e passou a atuar em um 4-3-3 mais agressivo. O ajuste funcionou até certo ponto: a Turquia se tornou mais propositiva e acabou marcando um gol de honra com Bardakci aos 90 minutos. A mudança, porém, veio tarde demais para reverter a vantagem tática que a França havia estabelecido durante o terço intermediário do segundo tempo.

Conclusão

No fim, a vitória da França foi resultado da persistência tática e da maior profundidade de seu elenco. Embora o 5-4-1 da Turquia fosse sólido defensivamente, faltava à equipe uma saída ofensiva capaz de fazer a França recuar sua linha defensiva adiantada. O gol contra de Topcu foi consequência direta da pressão francesa incessante, enquanto o impacto de Kroupi ao sair do banco evidenciou a diferença de recursos entre as equipes. O gol tardio da Turquia mostrou sua disposição tática, mas a capacidade da França de controlar o ritmo e o território por 80 minutos garantiu que os três pontos ficassem em casa.