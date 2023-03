Fortaleza x Ferroviário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (25), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Arena Castelão, Fortaleza e Ferroviário entram em campo na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol e Onefootball, no streaming.

O Fortaleza chegou às quartas de final após encerrar a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 18 pontos. O Tricolor venceu seis partidas e perdeu duas até o momento, com 15 gols marcados e cinco sofridos. Sammuel, João Ricardo, Tinga, Lucas Esteves e Pedro Rocha continuam no departamento médico, enquanto Brítez é ausência por suspensão.

Do outro lado, o Ferroviário foi o terceiro colocado do grupo A, com 13 pontos. O time acumula três triunfos, quatro empates e uma derrota até o momento, com 15 gols marcados e 11 sofridos. Alisson é a única baixa.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha, Calebe, Pikachu; Lucero e Romero.

Ferroviário: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima, Mattheus Silva; Lincoln, Vinicius Paulista, Felipe Guedes; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel.

Desfalques

Fortaleza

Sammuel, João Ricardo, Tinga, Lucas Esteves e Pedro Rocha estão lesionados, enquanto Brítez cumpre suspensão.

Ferroviário

Alisson está no departamento médico.

Quando é?