Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Quem vencer avança à final. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para CE), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do canal Nosso Futebol, no streaming.

Na primeira fase do Nordestão, o Fortaleza terminou na vice-liderança do Grupo A, com 18 pontos. Foram seis vitórias e duas derrotas, enquanto nas quartas de final eliminou o Ferroviário por 4 a 0.

Do outro lado, o Ceará terminou na liderança do Grupo B, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), já no mata-mata deixou para trás o Sergipe por 3 a 1.

Em 150 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra 49 vitórias, contra 43 do Fortaleza, além de 58 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Nordestão 2023, o Vozão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha, Calebe, Pikachu; Lucero e Romero (Romarinho).

Ceará:Richard; Warley, Tiago Pagnussat e David Ricardo; Danilo Barcelos, Arthur Rezende, Richardson;

Guilherme Castilho; Erick, Luvannor, Janderson.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Rocha, Lucas Esteves,João Ricardo e Guilherme seguem como desfalques.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?