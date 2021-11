Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Fluminense enfrentam o Grêmio neste domingo (14), às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Palmeiras DATA Domingo, 14 de novembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Sexta-feira de preparação no CT Carlos Castilho! Domingo tem Maraca! Vamos, Fluzão! 🇭🇺



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/g7OjeNotZz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 12, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Grêmio na última rodada, o Fluminense entra em campo buscando voltar a vencer no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Marcão não poderá contar com Nino, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Luiz Henrique, lesionado, é tratado como dúvida. Por outro lado, Gabriel Teixeira volta ao time.

Já o Palmeiras, na vice-liderança, com 58 pontos, entra em campo sem contar com o zagueiro Gustavo Gómez e com o lateral esquerdo Piquerez, com suas respectivas seleções, enquanto Felipe Melo e Jorge podem retornar ao time.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Lucas Claro, David Braz e Marlon; André, Yago, Martinelli (Cazares) e Arias (Luiz Henrique); John Kennedy e Fred.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis (Jorge); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Sport Brasileirão 6 de novembro de 2021 Grêmio 1 x 0 Fluminense Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Fluminense Brasileirão 17 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília) Fluminense x América-MG Brasileirão 21 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021 Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas