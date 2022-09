Fluminense x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor quer aproveitar a fragilidade do rival nesta quarta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vice-liderança, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (28) contra o Juventude, às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas vitórias consecutivas, sendo a últimas delas sobre o Flamengo, o Fluminense quer permanecer embalado no campeonato. O Tricolor é o terceiro colocado, com 48 pontos, e terá quatro desfalques por suspensão.

Do outro lado, o Juventude é o lanterna, com 19 pontos, e precisa desesperadamente de uma vitória para seguir com um fio de esperança de permanecer na Série A. Ricardo Bueno, Edinho, Rafael Forster, Renato Chaves, Moraes e Bruno Nazário, todos no departamento médico, são as baixas na equipe gaúcha.

Escalações:

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Duarte, Cristiano, Andrpe, Martinelli, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Escalação do provável JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda, Nogueira; Rodrigo Soares, Élton, Jádson, Chico e Capixaba; Felipe Pires e Isidro Pitta.

Desfalques

Fluminense

Caio Paulista, Manoel e David Braz, suspensos, são os desfalques do time de Fernando Diniz.

Juventude

Ricardo Bueno, Edinho, Rafael Forster, Renato Chaves, Moraes e Bruno Nazário, no departamento médico, desfalcam a equipe gaúcha.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

• Arbitragem: Edina Alves Batista (árbitro), Fabrini Costa e Leila da Cruz (assistentes), Grazianni Rocha (Quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)