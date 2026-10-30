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FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Traduzido por

Flick surpreende Yamal: título de Kane é "merecido" e podemos fechar contratação defensiva

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
H. Flick
L. Yamal
H. Kane
Espanha

Yamal tem o nível que o credencia a vencer a Bola de Ouro

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Hansi Flick, técnico do Barcelona, não descartou a contratação de um zagueiro durante a próxima janela de transferências de inverno.

A sequência de vitórias do Barcelona nesta temporada foi interrompida com as derrotas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Deportivo Alavés neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal As publicou as declarações de Flick durante a coletiva de imprensa, na qual disse: "O clube vai contratar um zagueiro? Falei sobre isso quando a janela de transferências foi aberta, e disse que estamos sempre em busca do melhor para a equipe e de como melhorá-la".

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31 de out. de 2026

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E prosseguiu: "Vamos ver o que vai acontecer. Ainda faltam algumas semanas até a abertura da janela de transferências de inverno. Conversamos diariamente sobre diversos assuntos com Deco, Bojan e os integrantes da minha comissão técnica. Se pudermos fazer algo, talvez façamos".

Sobre a fragilidade do sistema defensivo, comentou: "No fim das contas, defender não é responsabilidade apenas da linha defensiva, mas o atacante também participa do processo defensivo. Todos são responsáveis por isso".

E afirmou: "Em primeiro lugar, não devemos perder a bola com facilidade. Perdemos algumas bolas diante do Real Madrid, e isso não é bom. Isso costuma acontecer conosco, e precisamos jogar com mais inteligência e concentração".

E acrescentou: "Quando defendemos dentro da área, também é importante marcar bem os adversários, e isso é algo que não fizemos. Precisamos melhorar esses aspectos. Treinamos isso, levamos em consideração e conversamos sobre isso com os jogadores".

Sobre a perda de Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro, comentou: "Harry Kane também merece ganhá-la. Vocês conhecem minha opinião sobre Lamine, pois acredito que ele possui o nível que o credencia a vencer esse prêmio. Já disse isso a ele e à equipe".

E Flick prosseguiu: "Da mesma forma, Pau Cubarsí merecia vencer o prêmio Kopa, pois fez uma temporada excepcional e uma Copa do Mundo magnífica".

E destacou: "Mas o que vejo e o que sinto é que estou muito orgulhoso de Yamal. A reação dele foi boa, e o que vejo nos treinos é que ele tem muita concentração. É assim que os campeões se comportam, e estou muito feliz por ele seguir esse caminho e ter essa mentalidade".

E concluiu: "Nós aceitamos isso. E fico feliz que esse assunto tenha se encerrado, para que possamos nos concentrar em questões muito importantes para nós".

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