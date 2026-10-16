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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick confunde o calendário do Barcelona com mudança surpreendente

H. Flick
H. Abdelkarim
A. Gordon
Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Alemanha
Egito
England
Espanha

Antes do confronto com o Betis

Hansi Flick, técnico do Barcelona, promoveu uma alteração na programação da equipe antes da viagem a Sevilha, na preparação para o duelo contra o Real Betis, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick decidiu atrasar a entrevista coletiva em meia hora, que será realizada à uma e meia da tarde, enquanto a equipe fará seu último treino às três e meia da tarde, em vez de antes da coletiva.

A mudança tem como objetivo facilitar a preparação dos jogadores antes da viagem de avião a Sevilha, onde o time passará a noite anterior à partida, marcada para o estádio La Cartuja, às seis e meia da noite de sábado.

O Barcelona busca se preparar da melhor forma possível para o confronto, diante da força do Real Betis, que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
D
3
BétisBétisBET
8611149+519
V
E
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
E
D
V
V
E
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
E
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
E
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
D
E
D
E
V
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
815286+28
E
V
E
E
E
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
E
D
D
V
E
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
E
E
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
E
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
E
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
E
D
D
E
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
E
V
D
E
D
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
E
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
E
D
D
E
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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