Hansi Flick, técnico do Barcelona, promoveu uma alteração na programação da equipe antes da viagem a Sevilha, na preparação para o duelo contra o Real Betis, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick decidiu atrasar a entrevista coletiva em meia hora, que será realizada à uma e meia da tarde, enquanto a equipe fará seu último treino às três e meia da tarde, em vez de antes da coletiva.

A mudança tem como objetivo facilitar a preparação dos jogadores antes da viagem de avião a Sevilha, onde o time passará a noite anterior à partida, marcada para o estádio La Cartuja, às seis e meia da noite de sábado.

O Barcelona busca se preparar da melhor forma possível para o confronto, diante da força do Real Betis, que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.







