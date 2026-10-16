Hansi Flick, técnico do Barcelona, promoveu uma alteração na programação da equipe antes da viagem a Sevilha, na preparação para o duelo contra o Real Betis, neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.
De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Flick decidiu atrasar a entrevista coletiva em meia hora, que será realizada à uma e meia da tarde, enquanto a equipe fará seu último treino às três e meia da tarde, em vez de antes da coletiva.
A mudança tem como objetivo facilitar a preparação dos jogadores antes da viagem de avião a Sevilha, onde o time passará a noite anterior à partida, marcada para o estádio La Cartuja, às seis e meia da noite de sábado.
O Barcelona busca se preparar da melhor forma possível para o confronto, diante da força do Real Betis, que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|8
|0
|0
|34
|7
|+27
|24
V
V
V
V
V
|2
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|+10
|19
V
V
V
V
D
|3
|8
|6
|1
|1
|14
|9
|+5
|19
V
E
V
V
V
|4
|8
|6
|0
|2
|19
|8
|+11
|18
V
D
V
V
D
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|+1
|14
E
D
V
V
E
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|15
|-3
|13
V
V
D
V
E
|7
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|+4
|11
D
E
D
D
V
|8
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
D
E
D
E
V
|9
|8
|1
|5
|2
|8
|6
|+2
|8
E
V
E
E
E
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|8
|2
|2
|4
|13
|13
|0
|8
D
V
V
D
D
|12
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|8
E
D
D
V
E
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|14
|8
|2
|2
|4
|4
|10
|-6
|8
D
V
D
E
E
|15
|8
|2
|2
|4
|13
|23
|-10
|8
E
D
D
V
D
|16
|8
|2
|2
|4
|8
|18
|-10
|8
D
E
D
D
D
|17
|7
|1
|3
|3
|11
|15
|-4
|6
E
D
D
E
V
|18
|8
|1
|3
|4
|11
|17
|-6
|6
E
V
D
E
D
|19
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
E
D
V
D
D
|20
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
E
D
D
E
E