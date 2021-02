Flamengo quita dívida com o elenco referente às premiações de 2020

Diretoria paga bônus a jogadores por títulos do Estadual, Recopa e Supercopa e promete prêmio alto em caso de conquista do Brasileirão

O Flamengo pagou aos jogadores os valores referentes as premiações do Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, títulos conquistados pelo elenco Ruboro-Negro em 2020. A notícia foi trazida pelo canal Gustavo Henrique e confirmada pela reportagem da Goal.

Inicialmente, segundo apuração, os valores seriam pagos no meio do ano passado mas, por conta da pandemia, a diretoria fez um acordo com os jogadores e ficou de quitar a dívida, que girava em torno de R$ 9 milhões de reais, até 31 de dezembro de 2020, o que não aconteceu.

Depois de um mês de atraso e turbinado pelas vendas de jogadores feitas em janeiro, como a do atacante Lincoln ao Vissel Kobe, do Japão, o Flamengo quitou a dívida com os jogadores nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

Caso conquiste o Brasileirão nesta quinta-feira (25), diante do São Paulo, no Morumbi, os jogadores do Flamengo e comissão técnica receberão boa parte dos R$ 35 milhões de premiação paga ao time campeão da Série A. Isso porque a atual diretoria rubro-negra se comprometeu a pagar bônus altos caso os objetivos sejam atingidos.

Dessa forma, mesmo em caso de título brasileiro, o Flamengo seguirá com a necessidade de investir menos no futebol nesta temporada 2021.