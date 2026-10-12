Flamengo perde Danilo por mais de um mês por lesão no Fla-Flu e terá desfalque na Libertadores

O Flamengo terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O zagueiro Danilo sofreu uma lesão na mandíbula após um choque com o goleiro Fábio durante o Fla-Flu do último domingo (11), vencido pelo Rubro-Negro por 1 a 0. Após a realização de exames, foi constatada a gravidade da lesão, que afastará o defensor dos gramados por mais de um mês, segundo apuração do ge.

O diagnóstico foi confirmado por meio de uma tomografia computadorizada, que identificou duas fraturas na mandíbula. Após avaliação especializada, houve indicação de tratamento cirúrgico, previsto para esta segunda-feira (12).

Em nota oficial, o Flamengo informou: “O zagueiro Danilo foi submetido a uma tomografia computadorizada, que identificou duas fraturas na mandíbula. Após avaliação especializada, houve indicação de tratamento cirúrgico, com a qual o atleta está de acordo. Danilo recebeu alta hospitalar e tem cirurgia prevista para esta segunda-feira (12), no final da manhã. A cirurgia será realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki e Dr. Luiz Macedo”.

A previsão inicial é de que Danilo fique afastado por mais de um mês, o que o tira dos confrontos contra o Estudiantes, da Argentina, pela semifinal da Libertadores. O zagueiro também deve perder, ao menos, o restante dos compromissos do Campeonato Brasileiro do mês de outubro, que conta com as partidas contra Bahia (fora), Atlético-MG (em casa) e Vasco (fora). Na competição, o Rubro-Negro é atualmente o líder, com 64 pontos, mas viu o Palmeiras, agora com 63, reduzir a diferença para apenas um ponto nas últimas rodadas.

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No Fla-Flu, Danilo entrou em campo aos 44 minutos do segundo tempo, no lugar de Carrascal. Pouco depois, participou de uma jogada de contra-ataque e se chocou com o ombro de Fábio ao disputar a bola dentro da área tricolor. O defensor recebeu atendimento ainda no gramado, com uma gaze para conter o sangramento, e permaneceu em campo até o fim da partida. Após o apito final, foi encaminhado ao hospital para a realização dos exames.

Na temporada de 2026, Danilo disputou 21 partidas pelo Flamengo em todas as competições, sendo titular em 16 delas. O zagueiro não deu assistências no ano e marcou apenas um gol, no empate por 2 a 2 com o Santos, pelo Brasileirão, na última quinta-feira (8).

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A partida será disputada na Argentina, e o Rubro-Negro terá de lidar com a ausência do defensor na busca por uma vaga na decisão do torneio continental.