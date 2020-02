Flamengo de Jorge Jesus não conhece derrota em casa

Equipe do treinador português soma 18 vitórias e três empates em 21 jogos como mandante; já são quatro títulos em sete meses de trabalho

A lua de mel entre os torcedores do e Jorge Jesus parece não ter fim. Nesta quarta-feira (26), a nação rubro-negra ganhou mais um título de presente, dessa vez da Recopa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, em pleno Maracanã. A partida foi transmitida com exclusividade pelo DAZN e terminou em 3x0 para os cariocas. E como não podia faltar, também teve gol do Gabigol.

Esse já é o segundo título do Flamengo no ano de 2020. O outro foi a Supercopa do Brasil, contra o Athlético-PR. Isso sem contar a - título simbólico do primeiro turno do -, mais um troféu que foi para a galeria de Jorge Jesus no Flamengo.

O time comandado pelo português começou 2020 apresentado a mesma qualidade e a mesma intensidade do ano anterior, além de contar com novas peças como Pedro, Thiago Maia, Michael e Gustavo Henrique. Mas além de tudo isso, outro fato impressiona: os números do Flamengo de Jesus como mandante.

Ao todo, foram 21 partidas disputadas, com 18 vitórias, três empates e nenhuma derrota. Isso totaliza o incrível aproveitamento de 85%. Além disso, os gols também chamam a atenção. O rubro-negro balançou as redes 55 vezes jogando em casa (2,6 gols por jogo) e foi vazado em apenas 14 oportunidades (0,6). Um time praticamente imbatível no Maracanã.

Números absurdos do Flamengo como mandante sob o comando de Jorge Jesus:



⚽️21 jogos

✅18 vitórias

🤝3 empates

❌0 derrota

😯85% de aproveitamento

🥅 55 gols (2,6)

😒14 gols sofridos (0,6)



Imbatível no Maracanã, quase imbatível fora dele.



Com esses números, os quatro título conquistados - os dois de 2020, além do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2019 - em apenas sete meses de trabalho deixam de ser surpresa. Agora, talvez a pergunta certa não seja se o Flamengo de Jesus será campeão de novo, mas sim, quantas vezes será.