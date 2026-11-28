Compartilhar Siga GOAL no Google

Ronaldo esclareceu as circunstâncias de sua surpreendente saída do Barcelona para a Inter há quase três décadas. O ex-atacante revelou que a proposta financeira do clube italiano foi impossível de recusar no auge da carreira.

Publicidade

Proposta financeira motivou saída do Camp Nou

Em participação no podcast Stick to Football, com Gary Neville e Jamie Carragher, Ronaldo falou sobre sua transferência para a Serie A em 1997. Depois de chegar ao Barcelona vindo do PSV, ele teve uma única temporada de muitos gols na Espanha, marcando com frequência em La Liga e na Recopa Europeia.

O desempenho levou a Inter a pagar sua cláusula de rescisão e quadruplicar seu salário anual. Apesar da boa fase na Catalunha, a proposta financeira do clube italiano foi decisiva.

Ronaldo explica ida à Inter e frustração com a Bola de Ouro

Ronaldo explicou que o grande aumento salarial tornou a decisão simples. “O Barça me comprou por 20 milhões, e eu recebi uma boa parte desse valor. Lá, eu ganhava dois milhões por ano, e a Inter me ofereceu oito. Então, decidi ir”, explicou.

Ele também admitiu que ainda se incomoda por ter ficado em segundo lugar, atrás do defensor Matthias Sammer, na votação da Bola de Ouro de 1996. “Perdi para Sammer, que era defensor. Fiquei irritado porque tinha jogado muito bem pelo Barcelona e marcado tantos gols”, disse. Ronaldo deu a volta por cima em sua primeira temporada em Milão ao conquistar a Bola de Ouro de 1997. Voltou a ganhar o prêmio em 2002, após vencer a Copa do Mundo.

Publicidade Publicidade

O Fenômeno então comparou a dureza do futebol de sua época com a proteção dada aos atacantes de hoje. “Os atacantes de hoje têm uma vida mais fácil do que nós tínhamos. Eu gostaria de ter tido a mesma proteção. Sofremos muito. Nossa geração tinha muitos jogadores implacáveis, e ninguém nos protegia”, disse, rindo.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Avaliação dura das chances do Brasil na Copa do Mundo

Ao falar de futebol de seleções, Ronaldo fez uma avaliação pessimista da seleção brasileira. Ele admitiu que, para seus compatriotas, é “doloroso” ver a rival Argentina mostrar o espírito de luta que falta ao Brasil.

Na avaliação dele, o Brasil perdeu a confiança que antes vinha de seu talento natural. “Acho que estamos copiando os jogadores europeus. Antes, sempre havia muita confiança no nosso país, baseada apenas no nosso talento. Mas hoje os europeus são mais fortes, mais rápidos, mais organizados e jogam melhor.

Publicidade

“O Brasil não é forte o suficiente para ganhar a Copa do Mundo. Não temos um time forte, não estamos unidos.”

Brasil tem grande desafio para recuperar a força na Copa do Mundo

O alerta de Ronaldo ressalta o tamanho do desafio do Brasil antes da Copa do Mundo de 2030. Em vez de depender do talento individual que historicamente definiu a equipe, o elenco precisa superar a falta de força coletiva e união.

Publicidade

Reconstruir essa coesão e redescobrir sua identidade futebolística será fundamental se o Brasil quiser disputar o título, especialmente enquanto as equipes europeias continuarem a ditar o padrão de velocidade, força e organização.