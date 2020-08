Ficou na Champions? Saiba o que rolou no Brasileirão

Enquanto o Bayern conquistava seu sexto título da Liga dos Campeões sobre o PSG, de Neymar, três jogos do Brasileirão aconteciam por aqui

Uma atípica Champions League, com reta final toda em Portugal e sem jogos de ida e volta, teve uma final marcada para domingo, às 16h, exatamente o horário nobre do fim de semana no futebol brasileiro. Para quem ficou de olho na vitória do sobre o , jogo com recordes de audiência no país, contamos o que aconteceu na rodada da Série A.

vence um clássico

O Palmeiras foi campeão paulista sem vencer nenhum clássico contra os três principais rivais. A primeira vitória num jogo deste tamanho veio neste domingo, contra o , por 2 a 1.

Num toque de mão de Alisson, a arbitragem marcou pênalti com o auxílio do VAR, e Luiz Adriano abriu o placar no primeiro tempo. No início do segundo, uma cobrança de falta de Sánchez desviou em Ramires e morreu no fundo da rede - empate santista no gol contra do meio-campista palmeirense.

Já aos 27, foi a vez de Patrick de Paula, novo xodó do Palmeiras, fazer o gol da vitória. O Palmeiras chegou em peso no ataque, William recebeu aberto na esquerda e cruzou para trás, com o garoto pegando de primeira para garantir o 2 a 1. No fim, premiado o time que finalizou bem mais. Com o resultado, o Palmeiras foi aos 8 pontos, colando nos primeiros e passando o próprio Santos, que tem 7.

, ex-líder, fica no zero com o

O assumiu a liderança na noite de sábado, e o Vasco tinha a chance de retomar a ponta neste domingo. Mas ficou no empate sem gols contra o Grêmio.

No primeiro tempo, os visitantes quase marcaram com Alisson, que primeiro parou em Fernando Miguel e depois na trave. O Vasco melhorou na etapa final, perdeu uma boa chance com Ricardo, e ainda viu Paulo Victor fazer defesa segura em chute de Vinícius.

O Vasco tem 10 pontos (o líder Inter foi a 12), enquanto o Grêmio tem 7, invicto, mas com quatro empates.

ganha a primeira

O Coritiba entrou na quinta rodada como lanterna do Brasileiro: quatro jogos e quatro derrotas. Mas finalmente ganhou a primeira ao virar sobre o Bragantino no interior de São Paulo.

Os paulistas abriram o placar num lance confuso da defesa do . O goleiro Wilson deixou a área para tentar segurar um contra-ataque, o time do conseguiu ter calma para definir o lance, e Alerrandro marcou. Um minuto depois, Fabrício Bruno fez um pênalti, foi expulso, e Sabino empatou para os visitantes.

A virada saiu logo na volta do intervalo, com Robson aproveitando cruzamento de William Matheus. O melhor lance na sequência ainda foi novamente do Coritiba, mas Sabino teve um gol anulado pelo VAR, impedido por muito pouco.

De manhã, 1 x 1

Mais cedo, no jogo das 11h, Flamengo x Botafogo no Maracanã. O time de Domenec Torrent teve Diego e Pedro Rocha como titulares, nos lugares de Gerson e De Arrascaeta, que nem entraram.

Paulo Autuori também teve mudanças em relação à estratégia da vitória sobre o . O japonês Honda foi titular depois de não atuar na vitória sobre o .

E tudo caminhava para um 0 a 0 bem movimentado até Pedro Raul acertar um belo voleio aos 47 do segundo tempo. O atacante, que vinha sendo titular, mas hoje começou no banco, seria o herói da jornada alvinegra.

Mas já eram mais de 50 minutos quando o Flamengo pressionou, Gabriel chutou no travessão, e Bruno Henrique encheu o pé na sobra, parando no zagueiro Marcelo Benevenuto. O VAR comunicou a arbitragem, e Leandro Vuaden, após consulta no vídeo, assinalou o pênalti no corte com o braço do zagueiro botafoguense. Gabriel marcou.

O Botafogo, com um jogo a menos, tem um ponto a mais que o Flamengo: 6 a 5.