Compartilhar Siga GOAL no Google

Rio Ferdinand, ex-zagueiro da seleção inglesa e do Manchester United, falou sobre o grande potencial de Jude Bellingham, astro do Real Madrid, e sobre seu futuro no clube merengue, destacando a grande recompensa que o espera caso decida permanecer no elenco nos próximos anos.

Publicidade

Ferdinand, de 48 anos, afirmou em seu podcast, segundo o jornal espanhol "Marca": " Se Jude Bellingham continuar em Madri , vai se tornar capitão do Real Madrid. Se decidir ficar, vai usar a braçadeira de capitão do clube".

O ex-zagueiro inglês, que defendeu West Ham, Bournemouth, Leeds United, Manchester United e Queens Park Rangers ao longo da carreira, elogiou as qualidades de Bellingham, afirmando que se trata de um jogador excepcional, que domina os mais diversos aspectos do futebol.

E acrescentou: "Bellingham é um jogador incrível, ele tira nota 8 ou mais em todos os aspectos do jogo. É capaz de sair da pressão em qualquer setor do campo, tem força para conduzir a bola para a frente e também para recompor, recuperar a posse, roubar a bola, dar combate aos adversários e pressioná-los".

E continuou: "Além disso, tem capacidade de marcar gols e brilhar nos momentos decisivos. O nível que ele apresenta com a camisa da seleção inglesa me faz questionar se já vimos algum jogador render nesse nível antes pela seleção".

Publicidade Publicidade

Ferdinand também comentou a influência de Bellingham na vitória da Inglaterra sobre a Espanha por 3 a 2, há poucos dias, em Madri, pela Liga das Nações da Uefa, recorrendo a um tom irônico para descrever a dimensão do interesse midiático e comercial que o jogador desperta, além de seu brilho dentro de campo.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"O jogo começou e o Jude parecia dizer: com licença, podemos voltar a atenção para mim? Os holofotes precisam voltar para mim. Afinal, agora eu trabalho como modelo para várias marcas", disse.

O ex-astro do Manchester United garantiu que diversas empresas e marcas disputam uma parceria com Bellingham, mas que, ao mesmo tempo, o jogador segue apresentando atuações de alto nível dentro de campo.

Publicidade

Ele explicou: "Todas as marcas querem o Bellingham e, mesmo assim, o Jude continua brilhando em campo. Às vezes, quando você vê um jogador começar a se dedicar a atividades fora do futebol, as pessoas logo acham que ele ficou disperso e perdeu o nível de antes, mas esse garoto continua evoluindo e ficando cada vez melhor. A importância dele para a seleção inglesa é imensurável".

Ferdinand encerrou suas declarações elogiando o que Bellingham tem feito pela seleção de seu país , considerando que seu nível internacional já superou o de várias lendas do futebol inglês, como Paul Scholes, Frank Lampard e Steven Gerrard.

Publicidade

Vale lembrar que Bellingham disputou 16 partidas pelo Real Madrid em todas as competições nesta temporada, com 5 gols marcados e 4 assistências.

O Real Madrid ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, 3 a menos que o líder Barcelona, e se prepara para receber o Celta de Vigo no próximo sábado, pela 13ª rodada de LaLiga.