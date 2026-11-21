Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-zagueiro da seleção inglesa Rio Ferdinand criticou, neste sábado, a forma como os dirigentes do Bayern de Munique vêm conduzindo a renovação do contrato de Jamal Musiala. Para ele, falar sobre a condição física do jogador e as cláusulas contratuais por meio da imprensa não é a atitude adequada para um clube acostumado a transmitir uma imagem profissional e de alto nível.

Publicidade

Ferdinand considerou que essas declarações podem aumentar a pressão sobre o jogador, num momento em que ele atravessa circunstâncias difíceis.

Ao comentar a crise, que gerou ampla polêmica nos últimos dias, o ídolo do Manchester United escreveu em seu perfil no "X": "O Bayern de Munique é melhor do que isso... Se eles querem negociar condições mais favoráveis para o clube no futuro, por causa dos problemas físicos que Jamal enfrenta, certamente deveriam conversar com ele e com a equipe que o assessora, em vez de recorrer à imprensa".

Leia também

Deco: o que está acontecendo com o Barcelona não é normal, e esta é a nossa posição sobre reforçar a defesa

Abdellah Ouazane, o concorrente de Ezzalzouli que o Real Madrid recusou no último momento

Publicidade Publicidade

Ferdinand acrescentou: "Essa situação já deve ser difícil o bastante para Jamal lidar, sem que a imprensa e os dirigentes do clube falem sobre ela publicamente".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

E prosseguiu: "O Bayern de Munique é um dos clubes que sempre se apresentaram com classe e com padrões profissionais admirados por muitos. Infelizmente, o que está acontecendo neste caso não é a cara do Bayern de Munique".

As declarações de Ferdinand surgem em meio à crescente polêmica sobre o futuro de Musiala no clube bávaro, depois que vários de seus principais dirigentes falaram publicamente sobre a necessidade de avaliar a condição física do jogador e sua capacidade de recuperar o nível de antes, além das consequências financeiras ligadas ao seu contrato.

Publicidade

Uli Hoeneß, presidente de honra do Bayern de Munique, já havia gerado polêmica ao colocar em dúvida a possibilidade de o jogador voltar ao nível que apresentava antes de seus problemas físicos e das lesões que sofreu.

Hoeneß indicou que o que o meia da seleção alemã consegue render atualmente talvez não seja compatível com as condições financeiras acordadas em seu contrato.

Publicidade

Jan-Christian Dreesen, CEO do clube, também endossou parte dessas preocupações, explicando que o Bayern vai avaliar a evolução do quadro do jogador antes de se sentar com sua família e seus representantes para discutir o seu futuro.

Na mesma linha, Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do Conselho de Supervisão, considerou natural que o clube pense em como lidar com a situação, diante do alto salário que Musiala recebe, caso ele não consiga recuperar o seu nível.

Publicidade

O contrato de Musiala com o Bayern vai até o meio de 2030, depois que ele assinou um novo vínculo em fevereiro de 2025.

As críticas não se limitaram a Ferdinand. A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a FIFPro, divulgou neste sábado um comunicado no qual manifestou preocupação com as repetidas declarações dos dirigentes do Bayern sobre o contrato de Musiala, considerando que elas podem representar uma forma de pressioná-lo, assim como seus representantes, antes de qualquer eventual negociação.

Publicidade

A entidade ressaltou que discutir publicamente o futuro do jogador e sua condição física aumenta a pressão sobre ele durante o período de recuperação, e pediu ao clube que apresente quaisquer ressalvas relacionadas ao contrato em conversas privadas com Musiala e seus representantes, em vez de transformar o caso num debate aberto na imprensa.