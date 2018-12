Felipe Melo está na mira do Boca Juniors

O meio-campista do Palmeiras enfrentou a equipe argentina quatro vezes em 2018, e aguarda a evolução das tratativas

Felipe Melo está na mira do Boca Juniors, que já entrou em contato com os seus representantes e acredita que o meio-campista do Palmeiras tem “a cara” do clube da Bombonera.

As informações foram dadas no programa Central do Mercado, do SporTV. Em 2018, Felipe Melo disputou quatro partidas contra o Boca, em duelos válidos pela fase de grupos e na eliminação do Alviverde na semifinal da Libertadores da América.

Através de suas redes sociais, recentemente, o polêmico jogador inclusive gravou um vídeo no qual assobia uma música cantada pela torcida do Boca. Meses antes, Felipe confirmou que o clube da Bombonera é o seu preferido na Argentina.

De férias após a conquista do título brasileiro com o Palmeiras, Felipe Melo aguarda uma possível evolução da negociação. O meio-campista de 32 anos também chegou a ser procurado pelo Flamengo, clube que o revelou, mas as conversas não andaram.

O último brasileiro a vestir oficialmente a camisa do Boca Juniors foi o zagueiro Luiz Alberto, em 2010. Antes o meia Iarley também defendeu as cores boquenses entre 2003 e 2004.