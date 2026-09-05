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FC Bayern em crise! Duas megasséries terminam em Schalke - e agora espera o surpreendente promovido SV Elversberg

Bundesliga
Schalke x Bayern de Munique
Schalke
Bayern de Munique

Justamente um time recém-promovido faz o recordista de títulos tropeçar. O 0 a 0 na Veltins Arena não foi um empate qualquer. Muito pelo contrário.

Com o empate contra a equipe de Miron Muslic, que lutou com enorme entrega, os bávaros perderam a liderança da tabela. Isso pode parecer apenas uma nota de rodapé depois de nem sequer duas rodadas completas, mas não quando se trata do grande Bayern de Munique.

Porque: o 35 vezes campeão havia sido líder da Bundesliga por 67 rodadas seguidas. Sessenta e sete! Neste momento, quem aparece no topo é o Freiburg; no domingo, o Augsburg pode assumir a pole position com uma vitória sobre o Eintracht Frankfurt e tirar o Bayern das vagas da Champions League!

Aliás, o último líder antes da série interminável do Bayern foi - quem mais? - o Heidenheim, após duas rodadas da temporada 2024/25.

O Elversberg é grande demais para este Bayern?

Além disso, o Bayern passou pela primeira vez desde fevereiro de 2025 sem marcar em um jogo da Bundesliga. Na ocasião, foi 0 a 0 contra o campeão Bayer Leverkusen. Desde então, os bávaros marcaram absurdos 161 gols em 47 jogos, até o Schalke estacionar o ônibus azul-real e ainda colocar atrás dele um feiticeiro de braços de polvo chamado Loris Karius.

Resta saber se a crise dos bávaros vai continuar. No próximo fim de semana, porém, a Bundesliga reserva ao Bayern um adversário que tem 100% de aproveitamento em vitórias na liga e que, como primeiro promovido na história da liga, marcou sete gols em seus dois primeiros jogos.

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