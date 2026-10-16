"Falei com o coração": Gaspart explica seu ataque polêmico a Messi

O ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, estampou as manchetes dos jornais há alguns dias, por conta de suas declarações polêmicas sobre o astro argentino Lionel Messi.

Gaspart comandou o gigante catalão entre os anos de 2000 e 2003 e deixou o cargo em um cenário dramático e triste, por meio de uma renúncia forçada sob a pressão da revolta da torcida.

Em tom duro, Gaspart havia dito dias atrás sobre Messi: "Quem ele pensa que é? Tem que ter cuidado, porque a instituição Barcelona é maior do que ele", em referência à possível homenagem a Messi na cidade de Barcelona.

Passados alguns dias, Gaspart veio a público para esclarecer aquelas declarações e explicar sua posição. Durante participação no programa "Solo para Culés" (Somente para torcedores do Barcelona), ele explicou, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Nunca pedi desculpas aos meus filhos quando os repreendi por alguma coisa, estivesse eu certo ou errado na minha opinião, desde que eu acreditasse que aquilo era para o bem deles".

E completou o ex-presidente: "Falei com o coração. Vocês podem amar o Messi tanto quanto eu o amo, mas não podem amá-lo mais do que eu. Reconheço que, quando li minhas declarações depois, percebi que não deveria ter me expressado daquela maneira; porque, embora eu pensasse daquela forma, a escolha das palavras não foi feliz".

Gaspart seguiu reforçando essa ideia, destacando a força de sua relação com o jogador: "Eu o amo muito, mas nossa relação é parecida com a de um pai com o filho. O pai repreende o filho e diz a ele: você não agiu corretamente nessa questão. E por meio daquela mensagem, e porque tenho um grande carinho por ele, acabei exagerando um pouco na minha reação".

Gaspart encerrou sua fala tentando desfazer qualquer mal-entendido: "Eu me confundi um pouco. É lógico que o Barcelona esteja acima de todos, não apenas do Messi, mas acima de qualquer outra pessoa. Houve uma confusão, e talvez minhas declarações tenham sido interpretadas como uma tentativa de apoiar o atual presidente do clube, mas isso não é verdade de forma alguma".