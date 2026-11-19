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O belga Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, voltou a acompanhar os treinos do gigante bávaro depois de se ausentar durante a última data Fifa por causa de um problema de saúde e está pronto para voltar a comandar a equipe à beira do campo no duelo contra o Colônia, marcado para amanhã, sexta-feira, pela Bundesliga.

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Kompany falou com a imprensa pela primeira vez desde que sofreu um colapso em outubro, durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, revelando detalhes de seu estado de saúde e do período em que ficou afastado da equipe .

Falando sobre as últimas semanas, Kompany disse, segundo o site "Bulinews": "Fiquei grato pelo apoio que recebi. Foi um período muito difícil e uma experiência nova para mim. Olhando agora para o que aconteceu, vejo que tudo correu da melhor forma possível. Recebi apoio imediato do clube e dos médicos, e sou muito grato a eles".

E acrescentou: "Você tenta recuperar rapidamente a tranquilidade e depois espera os resultados dos exames. O processo foi positivo, todos os testes foram tranquilizadores. Preciso reforçar que estou com a saúde muito boa. Fiz vários exames, e todos os resultados vieram normais".

O treinador prosseguiu: "Nesse período de calma, você também tenta aprender e tirar proveito do que aconteceu. Também achei interessante acompanhar a equipe de outro ângulo e ver a forma como os jogadores e a comissão técnica trabalham. Agora me sinto muito bem e estou feliz por voltar ao time".

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O técnico do Bayern de Munique explicou que já vinha enfrentando alguns problemas de saúde antes do confronto com o Arsenal pela Champions League, em 21 de outubro, mas decidiu, mesmo assim, comandar a equipe à beira do campo, antes de sofrer o colapso no centro de treinamento poucos dias depois.

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"Quando jogamos contra o Arsenal, fui sincero sobre o que aconteceu. Eu estava simplesmente doente e talvez não tenha ouvido o meu corpo o suficiente. Tudo o que aconteceu depois foi consequência disso. Não quero minimizar a gravidade do que passei, porque certamente foi um choque, mas foi resultado de eu ter continuado trabalhando quando realmente precisava descansar", disse Kompany.

O treinador de 40 anos acrescentou: "Agora me sinto bem, mas passei por um longo processo de tratamento e recuperação desde então".

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Kompany também fez questão de agradecer aos membros de sua comissão técnica, especialmente ao auxiliar Aaron Danks, que assumiu o comando da equipe em cinco partidas na ausência do técnico belga .

"Espero que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Sou extremamente grato pela reação do clube e de todos os integrantes do departamento médico, que estiveram ao meu lado dia e noite e se esforçaram muito para cuidar de mim", afirmou.

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E seguiu: "Também gostaria de agradecer aos membros da minha comissão técnica, que continuaram trabalhando e garantiram que tirássemos força deste momento, no qual mostramos nossa capacidade de resistência. Gostei muito do jogo contra o Atlético de Madrid, foi um dos melhores momentos da minha carreira como treinador, mesmo eu não estando presente".

Ele completou: "Vamos levar essa experiência conosco, e ela nos dará força no futuro. Fomos para lá sem medo, e o time que vimos em campo foi o verdadeiro Bayern de Munique. E amanhã vamos continuar trabalhando".

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Sobre as lições que tirou dessa experiência, Kompany garantiu que prefere focar no futuro, apontando que a falta de informações completas sobre o estado de saúde pode gerar preocupação, mas que, na visão dele, o que aconteceu pode ser uma oportunidade de aprendizado.

"Quero olhar para frente e, claro, entendo que essas perguntas sejam feitas. A verdade é que a pessoa sempre fica muito preocupada quando não tem todas as informações. Não sofremos nenhuma derrota, e eu acabei de tirar as férias mais longas da minha vida", disse.

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E concluiu: "Como treinador, não posso dizer que a pressão que sofro agora seja maior do que a que enfrentamos com o Burnley na segunda divisão. Coisas assim podem acontecer com qualquer pessoa, e é possível aprender com elas. Eu já tinha dito, depois do jogo contra o Arsenal, que não me dei o descanso de que precisava".

Vale lembrar que o Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 21 pontos, à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, no saldo de gols. Na Champions League, o time bávaro ocupa a 13ª posição da fase de liga, com 8 pontos.