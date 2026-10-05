Fabián Ruiz faz confissão ousada sobre a Bola de Ouro

Depois de uma temporada excepcional em que combinou a glória europeia com a conquista mundial, Fabián Ruiz se vê diante de um novo desafio fora dos gramados, após entrar na lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026, com a ambição de melhorar a vigésima quarta posição que ocupou na edição do ano passado.

O meio-campista do Paris Saint-Germain e da seleção espanhola apresentou uma temporada notável, após contribuir para a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa por seu time, antes de dar continuidade ao seu brilho com a seleção de seu país e participar da conquista da Copa do Mundo, tornando sua presença entre os 30 melhores jogadores do mundo algo lógico, considerando seus resultados coletivos.

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", reproduzida pelo site "Foot Mercato", Ruiz expressou sua alegria por estar entre os indicados, afirmando que o simples fato de figurar entre os trinta primeiros representa uma grande honra para ele.

Ruiz disse: "Estar na lista dos trinta é uma grande honra para mim. Espero que os membros do júri da Bola de Ouro votem no jogador mais merecedor, porque o simples fato de eu estar entre os indicados já é uma honra em si".

E completou: "Sou grato pela confiança em mim e por estar nesta lista. Para um jogador de futebol, acredito que a Bola de Ouro é um prêmio maravilhoso e importante, e espero alcançar a melhor posição possível neste ano".









Apesar de seus impressionantes resultados coletivos, o meio-campista espanhol não tentou diminuir o valor de seus concorrentes, pois reconheceu a existência de vários jogadores que apresentaram desempenhos individuais excepcionais durante a temporada.

Ele esclareceu: "Em termos de títulos, não acho que ninguém tenha apresentado um desempenho melhor que o meu, mas no nível individual, houve jogadores incríveis que fizeram temporadas excelentes. Não temos mais nenhuma dúvida sobre o nível deles".

E acrescentou: "É bom que a Europa conte com jogadores de nível tão elevado e que haja vários indicados a vencer este prêmio. Ser um deles é uma grande honra e uma enorme fonte de orgulho para mim".









Ruiz também falou sobre sua ausência dos gramados por três meses durante a temporada, e o quanto isso poderia influenciar suas chances na disputa pela Bola de Ouro, mas ele considera que sua presença nas fases mais importantes da temporada pode ser o fator mais relevante.

Ele disse: "Nos momentos decisivos da temporada, felizmente eu estava em campo e desempenhei um papel importante com o Paris Saint-Germain e a seleção nacional. Por isso, não acho que minha ausência vá influenciar a escolha da Bola de Ouro".

Ruiz espera que o ano das grandes conquistas se transforme em um novo salto na disputa pela Bola de Ouro, depois que a vigésima quarta posição foi o máximo que alcançou na edição de 2025, em meio a uma forte concorrência que reúne a elite das estrelas do futebol mundial.