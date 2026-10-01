"Eu disse aos garotos antes do jogo: eu já comandei alguns jogos na minha vida e nunca vi uma partida ser ruim quando a pressão pós-perda estava no auge. E a pressão pós-perda hoje esteve no auge", elogiou Klopp após o apito final, na noite de quinta-feira, à ZDF, sobre o comportamento de seus jogadores no trabalho sem a bola.

"Não vamos enlouquecer agora, mas tivemos uma fase inicial muito boa, poderíamos ter feito mais alguns gols a partir das recuperações de bola... Os passes que demos foram uma loucura", acrescentou Klopp. Em uma atuação dominante da equipe da DFB por mais de 90 minutos, por conta das inúmeras chances desperdiçadas, foi preciso esperar até os 39 minutos para que o meio-campista Tom Bischof quebrasse o jejum e abrisse o placar.

"Todo o posicionamento na área é inacreditável. É disso que se trata, de termos coragem", destacou Klopp sobre a jogada do 1 a 0 e, sobre a pressão pós-perda, tão decisiva para seu estilo de jogo e que funcionou tão bem contra os sérvios, explicou: "Podemos nos permitir todas as liberdades, todo o atrevimento, qualquer risco, se juntos recuperarmos a bola." Enquanto isso, o astro do Bayern, Bischof, brincou ao falar da comemoração por seu primeiro gol pela Alemanha em sua segunda partida pela seleção: "Meus joelhos já estão doendo por causa da escorregada de joelhos. Mas vou levar isso comigo, foi uma sensação indescritível."

O que Jürgen Klopp disse sobre a atuação defensiva da equipe da DFB contra a Sérvia?

Klopp também destacou a atuação da linha defensiva em torno dos dois zagueiros Waldemar Anton e Malick Thiaw: "A última linha defendeu super bem à frente. Sem a bola foi excepcional e com a bola simplesmente jogamos um futebol maravilhoso", afirmou o treinador de 59 anos.

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O brilhante Florian Wirtz, que havia participado do gol de abertura do placar, marcou depois de pouco mais de uma hora, em uma jogada extremamente bonita, o 2 a 0 final e selou assim a primeira vitória sob o comando de Klopp. "Se você defende de forma compacta, então pode colocar jogadores de futebol em campo. A mistura de futebol e atitude foi top hoje. Esse tem de ser o nosso parâmetro. É isso que queremos", explicou o novo técnico da DFB, deixando claro que, no futuro, medirá seus comandados por essa atuação no terceiro jogo de seu trabalho.

Embora o até agora adversário mais fraco, a Sérvia, não tenha exigido sua equipe "em certas áreas", reconheceu Klopp, ao mesmo tempo ele se mostrou convicto: "Nossas ações ofensivas com a pressão pós-perda são possíveis contra qualquer adversário."

No domingo, a equipe da DFB certamente será mais exigida no jogo de volta, na Grécia. Os gregos, que venceram o jogo de ida em Augsburg no fim de semana passado por 1 a 0, empataram por 2 a 2 com a Holanda nesta quinta-feira e lideram a tabela do Grupo 2 da Liga A da Nations League com sete pontos em três jogos. A Alemanha é atualmente a terceira, com quatro pontos.