Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain, criticou as declarações de Luis Enrique nas quais descreveu Ousmane Dembélé como tendo sido "brilhante" com a seleção da França, considerando que os treinadores exageram na proteção de seus jogadores.

Após o empate com a Itália (1 a 1), o técnico da França, Zinédine Zidane, defendeu seu atacante e suas escolhas, dizendo: "Achei-o bom nos dois jogos que começou. Estou satisfeito com o que ele faz dentro de campo. O Ousmane faz o que o Ousmane faz. Ele se movimenta muito, sai frequentemente de sua posição, e é isso que nos interessa. Olhamos frequentemente para os gols, mas eu vejo as coisas de outra maneira. Não tenho muito do que recriminá-lo".

E Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, seguiu a mesma linha na coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, dizendo: "Para mim, ele (Dembélé) esteve brilhante como de costume. É um jogador diferente, você pode pagar seu ingresso com toda a tranquilidade para vê-lo em campo. Ele está sempre disposto a se mostrar, a chutar e a interagir com seus companheiros. Esteve muito bem".

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"O que você está protegendo?"

Mas Rothen rejeitou esse discurso e disse pela rádio francesa "RMC": "Estamos falando do Zidane, que faz declarações nas quais diz: está bom. Não houve problema, até os dois laterais estiveram bem. Não, não estava tão bom assim. Houve coisas que deram certo e coisas que não deram. E daí até nos tratarem como idiotas. Só precisamos ser justos. Ele se força a dizer coisas positivas assim, sem problema".

E acrescentou: "Quando você é um jogador como Ousmane Dembélé, acham que ele precisa ouvir que seu técnico na seleção está satisfeito, e que Luis Enrique o acha brilhante? Com certeza o Ousmane está sofrendo com muitas coisas atualmente. É preciso reconhecer que o início de temporada é fracassado com o Paris, e não está à altura de seu talento. Os quatro jogos com a seleção francesa não estão de jeito nenhum à altura do que ele é capaz de fazer. Ele é, ainda assim, o dono da Bola de Ouro".

E continuou: "Se Luis Enrique ou Zinédine Zidane dissessem: ele jogou, e há coisas positivas e coisas que não deram certo, mas vamos corrigi-las na próxima convocação, isso é grave? Parem de passar mensagens de proteção aos jogadores. O que você está protegendo?".

Opiniões divergentes

Por outro lado, o ex-craque da França Emmanuel Petit demonstrou sua "total" compreensão em relação à forma de comunicar de Luis Enrique, e disse: "Essa é uma das prerrogativas dos técnicos de altíssimo nível. Em nenhum momento um treinador deve atacar seu jogador no palco público, porque isso dá munição a toda a imprensa, a menos que ele repita atuações medíocres e tenha um comportamento ruim no vestiário".

Por sua vez, o ex-goleiro Benoît Costil considerou que "Luis Enrique não pode detonar Dembélé" após sua atuação com a seleção, acrescentando: "Estamos em outubro, e todos os compromissos se aproximam, e com as discussões atuais sobre a Bola de Ouro, Luis Enrique está jogando com isso".



