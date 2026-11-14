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Muhammad Sharaf Eldeen
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Ex-estrela da Inglaterra: Mourinho me pediu para sair, e quando trouxe a proposta ele a rasgou

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Glen Johnson, ex-astro do Liverpool, do Chelsea e da seleção da Inglaterra, revelou um episódio curioso que viveu com o técnico português José Mourinho, durante o período em que estiveram juntos no Chelsea, quando o treinador rasgou o contrato de sua transferência por empréstimo ao Olympique de Lyon, da França, diante de seus próprios olhos, antes de lhe dizer que permaneceria no clube londrino.

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Johnson, de 42 anos, passou quatro temporadas com a camisa do Chelsea, duas delas sob o comando de Mourinho durante a primeira passagem do técnico português pelo Chelsea, que começou em 2004 e trouxe grandes conquistas ao clube, com destaque para os títulos da Premier League e da Copa da Liga Inglesa na temporada 2004-2005.

Apesar de o ex-lateral-direito não ter recebido muitos minutos em campo sob o comando de Mourinho, ele garantiu guardar boas lembranças daquele período, destacando que sua relação com o treinador foi marcada por várias conversas especiais.

Johnson disse, em declarações ao jornal britânico "The Sun": "Tenho ótimas lembranças de trabalhar sob o comando de José Mourinho no Chelsea. Vencíamos o tempo todo, incluindo a dobradinha de Premier League e Copa da Liga Inglesa na temporada 2004-2005".

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E acrescentou: "Ganhar títulos sempre ajuda a criar boas lembranças, nossa confiança estava no mais alto nível e éramos um dos melhores times que a Premier League já viu. Eu e o José tivemos muitas conversas ótimas, mas uma delas se destaca especialmente".

Johnson explicou que Mourinho achava necessário que ele saísse por empréstimo para ter uma chance maior de jogar, mas impôs a condição de que ele fosse para um clube que disputasse a Liga dos Campeões, para que adquirisse experiência de atuar no mais alto nível.

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Com base nisso, o jogador inglês se movimentou para encontrar uma oportunidade adequada e conseguiu chegar a um acordo com o Olympique Lyonnais, que era um dos principais clubes da Europa naquela época, depois de ter imposto seu domínio no Campeonato Francês ao conquistar o título por sete temporadas consecutivas entre 2002 e 2008.

Johnson disse: "Ele queria que eu saísse por empréstimo para ter mais tempo de jogo, porque eu não jogava muito pelo Chelsea. Mas queria que o clube disputasse a Liga dos Campeões, se possível, para que eu ganhasse experiência de verdade".

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E continuou: "Fui e encontrei uma oportunidade de empréstimo no Lyon, que na época era um negócio muito grande, durante o período em que venceram o Campeonato Francês sete vezes seguidas. O negócio já estava feito, e eu era um rapaz jovem, então era uma grande oportunidade para mim. Mas fui contar ao José e lhe mostrei o contrato, e ele o rasgou bem na minha frente".

Johnson destacou que a atitude de Mourinho não foi apenas uma decisão repentina, mas sim uma espécie de teste de personalidade, depois que o técnico português achou que ele não tinha coragem suficiente para sair do Chelsea e viver uma nova experiência tão cedo.

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E acrescentou: "Não acho que ele algum dia tenha pensado que eu teria coragem de sair e conseguir um negócio tão bom assim na minha idade. Acho que a ideia era ser um teste de personalidade, e eu passei com louvor, porque ele rasgou o negócio e me disse que eu ficaria".

O ex-internacional inglês prosseguiu: "Eu não tinha escolha. Mas acho que ele me respeitou mais depois disso e começou a me escalar mais no time".

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Apesar da decisão de Mourinho, Johnson não permaneceu muito tempo no Chelsea, pois acabou se transferindo para o Portsmouth por empréstimo em 2006, antes de se juntar ao clube em definitivo no ano seguinte, onde teve uma chance maior de jogar e se afirmou na Premier League.

Johnson transferiu-se mais tarde para o Liverpool em 2009, permanecendo no clube até 2015, e ao longo de sua carreira internacional disputou 54 partidas pela seleção da Inglaterra, tornando-se um dos principais laterais ingleses de sua geração.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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