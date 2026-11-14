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Glen Johnson, ex-astro do Liverpool, do Chelsea e da seleção da Inglaterra, revelou um episódio curioso que viveu com o técnico português José Mourinho, durante o período em que estiveram juntos no Chelsea, quando o treinador rasgou o contrato de sua transferência por empréstimo ao Olympique de Lyon, da França, diante de seus próprios olhos, antes de lhe dizer que permaneceria no clube londrino.

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Johnson, de 42 anos, passou quatro temporadas com a camisa do Chelsea, duas delas sob o comando de Mourinho durante a primeira passagem do técnico português pelo Chelsea, que começou em 2004 e trouxe grandes conquistas ao clube, com destaque para os títulos da Premier League e da Copa da Liga Inglesa na temporada 2004-2005.

Apesar de o ex-lateral-direito não ter recebido muitos minutos em campo sob o comando de Mourinho, ele garantiu guardar boas lembranças daquele período, destacando que sua relação com o treinador foi marcada por várias conversas especiais.

Johnson disse, em declarações ao jornal britânico "The Sun": "Tenho ótimas lembranças de trabalhar sob o comando de José Mourinho no Chelsea. Vencíamos o tempo todo, incluindo a dobradinha de Premier League e Copa da Liga Inglesa na temporada 2004-2005".

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E acrescentou: "Ganhar títulos sempre ajuda a criar boas lembranças, nossa confiança estava no mais alto nível e éramos um dos melhores times que a Premier League já viu. Eu e o José tivemos muitas conversas ótimas, mas uma delas se destaca especialmente".

Johnson explicou que Mourinho achava necessário que ele saísse por empréstimo para ter uma chance maior de jogar, mas impôs a condição de que ele fosse para um clube que disputasse a Liga dos Campeões, para que adquirisse experiência de atuar no mais alto nível.

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Com base nisso, o jogador inglês se movimentou para encontrar uma oportunidade adequada e conseguiu chegar a um acordo com o Olympique Lyonnais, que era um dos principais clubes da Europa naquela época, depois de ter imposto seu domínio no Campeonato Francês ao conquistar o título por sete temporadas consecutivas entre 2002 e 2008.

Johnson disse: "Ele queria que eu saísse por empréstimo para ter mais tempo de jogo, porque eu não jogava muito pelo Chelsea. Mas queria que o clube disputasse a Liga dos Campeões, se possível, para que eu ganhasse experiência de verdade".

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E continuou: "Fui e encontrei uma oportunidade de empréstimo no Lyon, que na época era um negócio muito grande, durante o período em que venceram o Campeonato Francês sete vezes seguidas. O negócio já estava feito, e eu era um rapaz jovem, então era uma grande oportunidade para mim. Mas fui contar ao José e lhe mostrei o contrato, e ele o rasgou bem na minha frente".

Johnson destacou que a atitude de Mourinho não foi apenas uma decisão repentina, mas sim uma espécie de teste de personalidade, depois que o técnico português achou que ele não tinha coragem suficiente para sair do Chelsea e viver uma nova experiência tão cedo.

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E acrescentou: "Não acho que ele algum dia tenha pensado que eu teria coragem de sair e conseguir um negócio tão bom assim na minha idade. Acho que a ideia era ser um teste de personalidade, e eu passei com louvor, porque ele rasgou o negócio e me disse que eu ficaria".

O ex-internacional inglês prosseguiu: "Eu não tinha escolha. Mas acho que ele me respeitou mais depois disso e começou a me escalar mais no time".

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Apesar da decisão de Mourinho, Johnson não permaneceu muito tempo no Chelsea, pois acabou se transferindo para o Portsmouth por empréstimo em 2006, antes de se juntar ao clube em definitivo no ano seguinte, onde teve uma chance maior de jogar e se afirmou na Premier League.

Johnson transferiu-se mais tarde para o Liverpool em 2009, permanecendo no clube até 2015, e ao longo de sua carreira internacional disputou 54 partidas pela seleção da Inglaterra, tornando-se um dos principais laterais ingleses de sua geração.