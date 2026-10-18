Steven Nzonzi, meio-campista do Sevilla e ex-jogador da seleção francesa, falou sobre o nível de seus compatriotas Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni, e também elogiou o espanhol Rodri, estrela do Barcelona, considerando-o o melhor meio-campista do mundo atualmente.

Nzonzi, que segue sua carreira atualmente no Dunkerque, da segunda divisão francesa, disse sobre seu ex-companheiro no Rennes, Camavinga: "Ele está no caminho de recuperar seu melhor nível, graças à confiança que Zidane lhe dá na seleção".

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E prosseguiu: "O estranho é a queda de rendimento que ele teve em Madri, porque é um jogador de altíssimo nível. Eu o vi de perto por muito tempo e sei do que ele é capaz. Acredito que as lesões interromperam sua evolução, mas ele tem apenas 23 anos e vejo que ainda pode se tornar um dos melhores meio-campistas da Europa... se acreditar em si mesmo e conseguir confiança e estabilidade".

Sobre a comparação entre Rodri e Tchouaméni, Nzonzi disse, em declarações publicadas pelo jornal espanhol "AS": "Não gosto muito de comparações, os dois são incríveis. Rodri é extremamente inteligente, especial em todos os aspectos, e domina o meio-campo como poucos jogadores fazem, mas Tchouaméni também é um jogador de altíssimo nível. Acredito que Rodri é o melhor meio-campista do mundo atualmente".

Em relação a Mbappé, o ex-jogador da Roma afirmou: "Acredito que ele é o melhor do mundo atualmente. E apesar de lhe faltarem alguns títulos, o que conquistou no âmbito individual é impressionante. Vejo que as previsões falam de uma grande proximidade entre os candidatos, mas acredito que a próxima Bola de Ouro deve ser dele".

E acrescentou: "Há jogadores que ganham títulos, mas acredito que não existe ninguém no mundo que se compare a ele como futebolista. Respeito a opinião de todos, mas essa é a minha. A Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador, ou para quem mais apresentou, e acredito que não houve ninguém como Kylian".

Mbappé, Messi e Cristiano

Sobre a possibilidade de Mbappé alcançar o patamar de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, disse: "Ele está no caminho, mas ainda não chegou a esse patamar. Eles são duas lendas de verdade, ganharam tudo nos âmbitos individual e coletivo, e Mbappé ainda tem um longo caminho para provar muitas coisas. O tempo nos dirá".

Questionado se Michael Olise e Lamine Yamal são os melhores em suas posições no mundo, Nzonzi respondeu: "Sim, acredito firmemente que sim. São os dois melhores pontas do mundo, ambos têm o status de estrelas e exercem grande influência, além de serem jogadores divertidos de assistir. Acredito que estão no mesmo nível atualmente".

Sobre seu futuro após a aposentadoria, afirmou: "Estou perto de obter a licença europeia de treinador de primeira categoria, e vou tentar descobrir se posso construir um futuro na área da preparação técnica. Os jogadores que atuaram na minha posição têm mais opções, graças à visão de jogo que adquiriram ao longo dos anos em campo".



