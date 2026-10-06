"Eu estava irritado com a tia-avó".. Mbappé põe fim aos rumores à sua maneira

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid e da seleção da França, respondeu com ironia a uma reportagem jornalística que afirmava que ele estaria irritado com a diretoria do clube espanhol por não apoiá-lo na mídia na corrida pela conquista do prêmio Bola de Ouro, em meio às críticas que recebeu durante a data Fifa, após sua lesão com a seleção de seu país diante da Turquia e seu retorno à capital espanhola.

A "Rádio Marca" publicou uma reportagem que indicava que Mbappé estava descontente com a postura do Real Madrid, e o repórter da emissora relacionou o desempenho do jogador durante o dérbi de Madri diante do Atlético ao seu sentimento de frustração com a diretoria do clube, considerando que suas atitudes refletiam irritação em relação aos dirigentes do clube merengue.

A narrativa chegou a afirmar que Mbappé esperava uma campanha midiática do Real Madrid para apoiá-lo na disputa pelo prêmio individual mais importante do mundo.

A reportagem também apontou seu descontentamento com Zinédine Zidane, técnico da seleção da França, por não demonstrar um apoio claro a ele, diante da presença de Ousmane Dembélé também entre os candidatos à disputa pela Bola de Ouro.

Mas Mbappé optou por responder pessoalmente, pondo fim às especulações de maneira irônica, ao comentar na publicação da "Rádio Marca" por meio de sua conta no "Instagram", dizendo: "Sim, claro. Sim, e também estava irritado com a minha tia-avó!", acompanhando seu comentário com emojis de risada.

A resposta do atacante do Real Madrid vem num momento em que ele enfrenta pressões e críticas de parte da torcida do clube, após sua lesão com a seleção francesa e seu retorno a Madri, antes de deixar o centro de treinamentos e obter um período de descanso, optando por ignorar as críticas e comentar apenas sobre a narrativa que relacionou sua situação a supostos desentendimentos com a diretoria do Real Madrid.