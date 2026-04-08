Estrela da Holanda: O Marrocos não entrou em contato comigo... mas todas as opções estão em aberto

Ayub Oufkir, a promessa do Alkmaar, gerou especulações sobre seu futuro internacional após seu desempenho notável nas categorias de base da seleção holandesa, deixando em aberto a possibilidade de jogar tanto pelos “Tritões” quanto pelos “Leões do Atlas”.

Oufkir, de 20 anos e de origem marroquina, revelou que ainda não recebeu nenhum contato da Federação Real Marroquina de Futebol, apesar da onda de recrutamento de jogadores com dupla nacionalidade que o Marrocos tem vivenciado recentemente.

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Em declarações ao jornal holandês “voetbalprimeur”, reproduzidas pelo jornal marroquino “Al-Batal”, Oufkir acrescentou: “Estou focado atualmente na seleção holandesa e procuro dar o meu melhor sempre que sou convocado”.

O jovem atacante continuou: “Jogo pela Holanda e me sinto muito à vontade na seleção, mas ainda não tomei minha decisão final, e todas as opções continuam em aberto”.

Oufkir chamou a atenção durante a última pausa internacional, depois de marcar um gol e dar uma assistência decisiva em sua estreia pela seleção holandesa sub-21, contribuindo para a vitória sobre a Bélgica (2 a 1).

O jogador do Alkmaar expressou sua grande satisfação com esse início, dizendo: “É algo com que sempre sonhamos. Vestir a camisa da seleção me dá um grande impulso moral, e percebi isso recentemente. É uma sensação maravilhosa.”

Além disso, Oufkir foi um dos principais jogadores que contribuíram para a conquista do título europeu pela seleção holandesa sub-19 no verão passado.