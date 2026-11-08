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Uli Hoeneß tem grandes dúvidas de que Jamal Musiala volte um dia a ser o jogador decisivo do FC Bayern de Munique.

"Estamos diante de um dilema. Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos", disse o presidente honorário do clube com mais títulos alemães no programa BR "Sonntags-Stammtisch". Em seguida, levantou uma questão delicada: "Mas será que ele algum dia voltará a ter o rendimento que já teve..."

Musiala sofreu sucessivos contratempos após sua grave lesão durante o Mundial de Clubes, no verão de 2025, e está às voltas com uma ruptura de fibras musculares desde o fim de setembro. Além disso, após dois colapsos durante a preparação para a atual temporada, soube-se que o jogador da seleção alemã sofre de uma disfunção neurológica que provoca episódios breves de ausência, mas que podem ser bem tratados. Trata-se de uma forma de crise epiléptica.

"Mas ele continua recebendo dinheiro. Agora imagine se o FC Bayern questionasse o contrato dele", prosseguiu Hoeneß, antes de enfatizar: "O que ele pode oferecer agora já não é o que está previsto no contrato." Questionado, o dirigente do Bayern confirmou que a doença não está contemplada no contrato de Musiala.

Getty Images

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Jamal Musiala: os números e as estatísticas nesta temporada

Musiala tem contrato com o FC Bayern até 2030 e, segundo informações, está entre os jogadores mais bem pagos do clube. Após a renovação de contrato anunciada durante a semana, Harry Kane passou a liderar isoladamente o ranking salarial da equipe de Munique.

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O novo retorno de Musiala aos gramados deve ocorrer após a próxima Data Fifa, no fim do mês, quando o Bayern enfrentará o 1. FC Köln em 21 de novembro. Segundo Hoeneß, o técnico Vincent Kompany, que recentemente passou alguns dias no hospital devido a uma irritação das meninges, também poderá voltar a estar à beira do campo nessa ocasião.

Musiala entrou em campo em apenas quatro partidas na atual temporada. Na goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, marcou um gol e deu uma assistência, sem participar de outros gols.

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Além de Musiala, o Bayern teve de lidar recentemente com a ausência de vários jogadores de ataque. Enquanto o retorno de Luis Diaz (ruptura de um feixe muscular) também se aproxima após a Data Fifa, Serge Gnabry (lesão na coxa) e Ismael Saibari (ruptura do ligamento da sindesmose) ainda ficarão de fora por meses. O último precisou até passar por uma cirurgia.