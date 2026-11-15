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A Inglaterra de Thomas Tuchel venceu a disputa pela liderança do Grupo A3 da Liga das Nações ao bater a Espanha por 3 a 2 no Riyadh Air Metropolitano. A equipe terminou em primeiro lugar pelo saldo de gols e encerrou a invencibilidade de 43 jogos dos campeões mundiais.

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Os números finais sugerem um cerco espanhol. A Espanha teve 64% da posse de bola, completou 462 passes contra 243 da Inglaterra e finalizou 23 vezes, contra nove. Mas esses números escondem dois jogos muito diferentes. Durante uma hora, a Inglaterra pressionou a Espanha, forçou erros e abriu 3 a 0. Depois da expulsão de Elliot Anderson aos 63 minutos, a Espanha se lançou ao ataque, e só James Trafford a impediu de conseguir um empate que a manteria na liderança.

O esquema tático da Inglaterra

Tuchel escalou a Inglaterra no 4-2-3-1, com Declan Rice e Anderson atrás de Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon, e Harry Kane no comando do ataque. Longe de se retrair, a Inglaterra partiu para cima da Espanha desde o apito inicial. Teve 69% da posse de bola nos primeiros 11 minutos, e sua pressão alta não deu tempo para a Espanha sair jogando desde a defesa. Aos sete minutos, a Inglaterra roubou a bola dos donos da casa quando eles tentavam construir a jogada desde trás, e Kane bateu de primeira para fora, por pouco.

O lado esquerdo foi a principal via de ataque da Inglaterra. Segundo o FotMob, 46% de suas jogadas ofensivas passaram por ali, onde Lewis Hall atuou quase como um ponta a mais. Ele cruzou de primeira com perigo aos nove minutos, preparou uma finalização de Rogers aos 18 e, um minuto depois, entrou na área espanhola conduzindo a bola.

A Inglaterra também foi muito mais eficiente com a bola nos pés. Completou 18 dos 20 dribles que tentou e venceu 65% das disputas de bola pelo chão, enquanto Bellingham avançava sobre a linha defensiva espanhola sempre que recebia a bola. As jogadas de bola parada aumentaram a pressão. O primeiro escanteio da Inglaterra terminou em uma finalização de Bellingham de perto, aos dois minutos, e Unai Simon precisou agir novamente em outro escanteio pouco depois.

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Acima de tudo, a Inglaterra criou as melhores chances. Suas nove finalizações somaram 2,28 gols esperados (xG), e a equipe teve cinco grandes chances, contra três da Espanha. Kane converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, após sofrer falta de Pau Cubarsi, e a Espanha foi para o intervalo sem uma única finalização no alvo.

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O esquema tático da Espanha

Luis de la Fuente também montou a equipe no 4-2-3-1, com Martin Zubimendi e Fabian Ruiz no meio-campo, atrás de Lamine Yamal, Mikel Merino e Alex Baena, e Mikel Oyarzabal à frente. O plano da Espanha passava por Yamal pela direita, lado de onde vieram 43% de seus ataques. Isso fez do duelo entre Yamal e Hall o principal confronto da noite, já que as duas equipes atacavam pelo mesmo lado do campo.

No primeiro tempo, a Inglaterra levou a melhor nesse duelo. A Espanha conseguiu apenas quatro finalizações antes da expulsão de Anderson, todas antes do intervalo e nenhuma no alvo. Suas primeiras chances vieram com Pedro Porro, que substituiu o lesionado Marc Pubill aos 21 minutos e levou perigo em uma cabeçada e em um chute de longe.

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O duelo tático

A resposta de De la Fuente no intervalo foi fazer três substituições: Dean Huijsen, Pedri e Fermin Lopez entraram nos lugares de Cubarsi, Ruiz e Merino. Ainda assim, a Inglaterra marcou duas vezes nos primeiros 12 minutos do segundo tempo. Ezri Konsa cabeceou sem marcação após escanteio de Rice aos 53 minutos e, quatro minutos depois, Bellingham encontrou Ben White na segunda trave para o terceiro gol. Nenhum dos gols se deveu a uma superioridade pelo alto. Cada equipe venceu exatamente 10 disputas aéreas, e a vantagem da Inglaterra veio da recuperação da bola e da rapidez para movimentá-la.

A virada no rumo da partida veio de um erro da própria Inglaterra. Jarell Quansah perdeu a bola aos 63 minutos, Yamal avançou em direção ao gol e Anderson o puxou para trás. Anderson já havia cometido cinco faltas no meio-campo, e essa lhe rendeu um cartão vermelho. Oyarzabal converteu o pênalti dois minutos depois.

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A partir daquele momento, o jogo foi da Espanha. A equipe fez 19 de suas 23 finalizações após a expulsão, enquanto a Inglaterra conseguiu apenas uma, o chute bloqueado de Kane aos 74 minutos. Yamal esteve no centro de tudo. Ele levou a melhor sobre Hall com mais frequência, finalizou cinco vezes nos 20 minutos finais e preparou o segundo gol.

Os ajustes durante o jogo

A lesão de Zubimendi aos 72 minutos obrigou De la Fuente a mexer na equipe, e ele colocou Nico Williams em campo para dar velocidade à Espanha pelas duas pontas. Três minutos depois, Gordon perdeu a bola no meio-campo, Yamal cruzou nas costas da defesa inglesa em um contra-ataque rápido e Williams concluiu com a bola batendo na parte interna da trave.

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As mudanças de Tuchel tiveram como objetivo proteger a vantagem. Ele tirou Kane para a entrada de Myles Lewis-Skelly aos 78 minutos, deixando Gordon como referência no ataque, antes de substituir Bellingham e Gordon por Djed Spence e Dominic Calvert-Lewin aos 83. Dan Burn entrou no lugar de White aos 89 minutos.

A Inglaterra precisou defender sua área e fez 32 cortes, contra oito da Espanha. Um bloqueio de White no último instante impediu um gol certo de Williams aos 84 minutos, e Trafford fez o resto. Ele terminou com seis defesas, incluindo duas em grandes chances, e evitou 0,29 gol em relação ao esperado. A melhor delas veio no fim, quando espalmou o chute de Fermin e depois desviou para escanteio a finalização de Aymeric Laporte no rebote. Simon, por sua vez, fez duas defesas e sofreu 0,58 gol a mais do que o esperado com base nas finalizações que enfrentou.

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Conclusão

A vitória da Inglaterra foi construída na primeira hora. A equipe de Tuchel pressionou alto, atacou pela esquerda com Hall, levou a melhor sobre a Espanha nas disputas pelo chão e transformou suas chances em gols. A reação espanhola só veio após a expulsão e duas perdas de bola da Inglaterra. Foi o suficiente para transformar a meia hora final em um cerco, mas não para superar Trafford. A Inglaterra terminou na liderança do grupo pelo saldo de gols, e a longa invencibilidade da Espanha acabou em sua própria capital.