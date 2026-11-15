Os números finais sugerem um cerco espanhol. A equipe da casa teve 64% da posse de bola, completou 462 passes contra 243 da Inglaterra e finalizou 23 vezes contra nove. Mas esses números escondem dois jogos muito diferentes. Durante uma hora, a Inglaterra pressionou a Espanha, forçou erros e abriu 3 a 0. Depois da expulsão de Elliot Anderson, aos 63 minutos, a Espanha se lançou ao ataque, e só James Trafford impediu o empate que a manteria na liderança.
O esquema tático da Inglaterra
Tuchel armou a equipe no 4-2-3-1, com Declan Rice e Anderson atrás de Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon, e Harry Kane como centroavante. Longe de se fechar, a Inglaterra pressionou a Espanha desde o apito inicial. Teve 69% da posse de bola nos primeiros 11 minutos, e sua pressão alta não deu tempo para a Espanha sair jogando de trás. Aos sete minutos, a Inglaterra roubou a bola quando a equipe da casa tentava construir a jogada desde a defesa, e Kane bateu de primeira para fora, por pouco.
O lado esquerdo foi o principal caminho da Inglaterra para o ataque. Por ali passaram 46% de suas jogadas ofensivas, com Lewis Hall atuando quase como um ponta a mais. Ele fez um cruzamento perigoso de primeira aos nove minutos, preparou uma finalização de Rogers aos 18 e, um minuto depois, entrou na área espanhola com a bola dominada.
A Inglaterra também foi muito mais eficiente nos lances individuais com a bola. Completou 18 de 20 dribles e venceu 65% das disputas pelo chão, enquanto Bellingham avançava sobre a linha defensiva espanhola sempre que recebia a bola. As bolas paradas aumentaram a pressão. No primeiro escanteio da Inglaterra, Bellingham finalizou de perto aos dois minutos, e Unai Simon precisou intervir novamente em outro escanteio pouco depois.
Mais importante: a Inglaterra criou as melhores chances. Suas nove finalizações somaram 2,28 gols esperados (xG), e a equipe teve cinco grandes oportunidades contra três da Espanha. Kane converteu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, depois de ser derrubado por Pau Cubarsi, e a Espanha foi para o intervalo sem nenhuma finalização no alvo.
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O esquema tático da Espanha
Luis de la Fuente também escalou sua equipe no 4-2-3-1, com Martin Zubimendi e Fabian Ruiz no meio-campo, atrás de Lamine Yamal, Mikel Merino e Alex Baena, e Mikel Oyarzabal no ataque. O plano da Espanha passava por Yamal na direita, lado de onde vieram 43% de seus ataques. Isso fez do duelo entre Yamal e Hall o confronto decisivo da noite, já que as duas equipes atacavam pelo mesmo lado do campo.
No primeiro tempo, a Inglaterra levou a melhor nesse duelo. A Espanha conseguiu apenas quatro finalizações antes da expulsão de Anderson, todas antes do intervalo e nenhuma no alvo. Suas primeiras chances vieram com Pedro Porro, que substituiu o lesionado Marc Pubill aos 21 minutos e levou perigo com uma cabeçada e um chute de longa distância.
O duelo tático
A resposta de De la Fuente no intervalo foi fazer três mudanças: Dean Huijsen, Pedri e Fermin Lopez entraram nos lugares de Cubarsi, Ruiz e Merino. Ainda assim, a Inglaterra marcou duas vezes nos primeiros 12 minutos do segundo tempo. Ezri Konsa cabeceou sem marcação após escanteio de Rice aos 53 minutos e, quatro minutos depois, Bellingham encontrou Ben White na segunda trave para fazer o terceiro. Nenhum dos gols resultou de superioridade pelo alto. As duas equipes venceram exatamente dez disputas aéreas cada, e a vantagem inglesa veio de recuperar a bola e movimentá-la rapidamente.
A virada no rumo da partida começou com um erro da própria Inglaterra. Jarell Quansah perdeu a bola aos 63 minutos, Yamal avançou livre em direção ao gol e Anderson o puxou por trás. Anderson já havia cometido cinco faltas no meio-campo, e essa lhe rendeu o cartão vermelho. Oyarzabal converteu o pênalti dois minutos depois.
A partir dali, a Espanha passou a dominar o jogo. Fez 19 de suas 23 finalizações após a expulsão, enquanto a Inglaterra conseguiu apenas uma, no chute bloqueado de Kane aos 74 minutos. Yamal estava no centro de todas as jogadas. Passou por Hall com mais frequência, finalizou cinco vezes nos últimos 20 minutos e participou da construção do segundo gol.
Os ajustes durante o jogo
A lesão de Zubimendi aos 72 minutos obrigou De la Fuente a mexer na equipe, e o treinador colocou Nico Williams para dar velocidade à Espanha pelas duas pontas. Três minutos depois, Gordon perdeu a bola no meio-campo, Yamal cruzou nas costas da defesa inglesa em um contra-ataque rápido e Williams finalizou com a bola tocando a parte interna da trave antes de entrar.
As mudanças de Tuchel tiveram como objetivo proteger a vantagem. Ele tirou Kane para colocar Myles Lewis-Skelly aos 78 minutos, deixando Gordon como referência no ataque. Aos 83, substituiu Bellingham e Gordon por Djed Spence e Dominic Calvert-Lewin. Dan Burn entrou no lugar de White aos 89 minutos.
A Inglaterra precisou defender sua área e fez 32 cortes, contra oito da Espanha. Um bloqueio de White no último instante impediu um gol certo de Williams aos 84 minutos, e Trafford fez o restante. Ele terminou com seis defesas, incluindo duas em grandes chances, e evitou 0,29 gol em relação ao esperado. A melhor sequência veio no fim, quando espalmou o chute de Fermin e depois desviou para fora, junto à trave, a finalização de Aymeric Laporte no rebote. Simon, por sua vez, fez duas defesas e sofreu 0,58 gol a mais do que o esperado pelos chutes que enfrentou.
Conclusão
A vitória da Inglaterra foi construída na primeira hora. A equipe de Tuchel pressionou alto, atacou pela esquerda com Hall, levou a melhor nas disputas pelo chão contra a Espanha e transformou suas chances em gols. A reação espanhola só veio depois da expulsão e de duas perdas de bola da Inglaterra. Foi suficiente para transformar a meia hora final em um cerco, mas não para superar Trafford. A Inglaterra terminou na liderança do grupo pelo saldo de gols, e a longa invencibilidade da Espanha chegou ao fim em sua própria capital.