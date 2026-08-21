Frenkie de Jong foi alvo não apenas de aplausos, mas também de muitas vaias de seus próprios torcedores durante sua aparição no Camp Nou. É o que informa o jornal espanhol Mundo Deportivo.

A insatisfação dos torcedores deve estar relacionada sobretudo à lesão do holandês e à forma como ele lidou com o tratamento na sequência. De Jong sofreu uma lesão ligamentar durante a Copa do Mundo na América do Norte, vestindo a camisa da seleção holandesa, cujo real alcance só foi conhecido mais tarde.

De Jong rejeita acusações e dispara contra jornalistas

No entanto, o verdadeiro motivo da irritação foram reportagens segundo as quais o jogador de 29 anos supostamente se recusava de forma persistente a passar por uma operação para tratar sua lesão e, em vez disso, preferia um tratamento conservador. O próprio De Jong, porém, rejeitou essa versão de forma enfática e criticou especialmente a cobertura do jornalista espanhol Gerard Romero.

"Percebo que muitas coisas estão sendo ditas que não correspondem à verdade". Ele está fazendo de tudo "para voltar o mais rápido possível e em boas condições", deixou claro.

Por causa da lesão, de Jong ainda deve desfalcar o Barcelona por vários meses. Ao menos os catalães contrataram uma reposição de peso para o meio-campo central: Rodri, recém-coroado campeão mundial e atualmente talvez o melhor meio-campista do mundo, foi o reforço mais recente para a equipe do técnico Hansi Flick.

O Barcelona oficializou recentemente a contratação do espanhol e vai pagar 76,5 milhões de euros ao Manchester City. Rodri assinou contrato até 2030.