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Escândalo na apresentação da equipe! Torcedores do Barcelona vaiam o próprio jogador

La Liga
Barcelona
F. de Jong

Durante a apresentação da equipe do Barcelona, houve um escândalo.

Frenkie de Jong foi alvo não apenas de aplausos, mas também de muitas vaias de seus próprios torcedores durante sua aparição no Camp Nou. É o que informa o jornal espanhol Mundo Deportivo.

A insatisfação dos torcedores deve estar relacionada sobretudo à lesão do holandês e à forma como ele lidou com o tratamento na sequência. De Jong sofreu uma lesão ligamentar durante a Copa do Mundo na América do Norte, vestindo a camisa da seleção holandesa, cujo real alcance só foi conhecido mais tarde.

De Jong rejeita acusações e dispara contra jornalistas

No entanto, o verdadeiro motivo da irritação foram reportagens segundo as quais o jogador de 29 anos supostamente se recusava de forma persistente a passar por uma operação para tratar sua lesão e, em vez disso, preferia um tratamento conservador. O próprio De Jong, porém, rejeitou essa versão de forma enfática e criticou especialmente a cobertura do jornalista espanhol Gerard Romero.

"Percebo que muitas coisas estão sendo ditas que não correspondem à verdade". Ele está fazendo de tudo "para voltar o mais rápido possível e em boas condições", deixou claro.

Por causa da lesão, de Jong ainda deve desfalcar o Barcelona por vários meses. Ao menos os catalães contrataram uma reposição de peso para o meio-campo central: Rodri, recém-coroado campeão mundial e atualmente talvez o melhor meio-campista do mundo, foi o reforço mais recente para a equipe do técnico Hansi Flick.

O Barcelona oficializou recentemente a contratação do espanhol e vai pagar 76,5 milhões de euros ao Manchester City. Rodri assinou contrato até 2030.

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