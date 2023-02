Erling Haaland pode desfalcar o Manchester City contra o Arsenal?

Atacante norueguês deixou o campo ainda no intervalo após uma disputa com o goleiro Martínez

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola tem uma preocupação e tanto para um dos jogos mais importantes da temporada da Premier League. O centroavante Erlign Haaland se lesionou no jogo do City contra o Aston Villa e se tornou dúvida para o duelo da próxima quarta-feira (15).

O City venceu a partida por 3 a 1 e agora está a apenas três pontos do líder Arsenal, acirrando a briga pelo título de campeão do campeonato inglês. E na próxima quarta-feira (15), os dois times se enfrentam, em um confronto que pode mudar os rumos do torneio.

Antes do intervalo, Haaland se chocou com o goleiro do Villa, Emi Martínez e passou a sentir dores na coxa. Ele ainda voltou para a partida e deu uma assistência para o gol de Gundogan. No intervalo, porém, Guardiola tirou o artilheiro e disse que a substituição foi, em parte, por precaução.

"Haaland teve um choque forte, ele se sentiu desconfortável. Com 3 a 0, nós não queríamos correr nenhum risco. Vamos ver e fazer exames nos próximos dias", disse Guardiola.

O atacante da Noruega é o artilheiro da Premier League, e marcou incríveis 25 gols em 20 partidas disputadas.