Entre Ceuta, China e os catalães: como a temporada de Mbappé se transformou numa série de comédia negra?

Seguem as repercussões após o envolvimento do francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, em uma grande crise com a China, cujo impacto negativo se estendeu a muitas outras partes.

O estopim da crise remonta a uma entrevista na qual Mbappé disse que uma de suas imagens satíricas favoritas é uma montagem do seu rosto sobre o rosto de um "ditador chinês", em uma referência clara — sem citar o nome — ao antigo líder Mao Tsé-Tung.

Por sua vez, Xavier Bosch, escritor, jornalista e romancista espanhol de origem catalã, analisou a situação de Kylian Mbappé, apontando seu envolvimento em vários problemas.

Bosch publicou um artigo no jornal "Mundo Deportivo", nesta quinta-feira, sob o título: "Kylian Mbappé se envolve entre as crises de Ceuta, dos catalães e da China".

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O texto do artigo foi o seguinte:

Que sequência de conflitos diplomáticos e problemas políticos nos quais Mbappé se envolveu ao longo dos últimos dois meses! E de forma quase não intencional, assim como marcou seu famoso gol no estádio Camp Nou, o francês se viu em um verdadeiro aperto com a China e um grupo de patrocinadores chineses.

Não só sua imagem e sua conta bancária foram prejudicadas, como também colocou em risco receitas significativas do Real Madrid e do próprio Campeonato Espanhol.

E tudo isso por causa de uma imagem satírica que ele não criou, mas da qual simplesmente disse que era a que achou mais engraçada. O humor está na imagem e na reação, mas o que caracteriza os regimes totalitários é que eles não aceitam ser descritos como totalitários, além de carecerem de senso de humor.

E, até agora, nem mesmo os rápidos pedidos de desculpas de Mbappé, do Real Madrid e de Tebas conseguiram acalmar a reação chinesa.

Mas quando Mbappé, acompanhado de Konaté e Vinícius, vestiu parcialmente uma camisa com os dizeres "Todos somos Ceuta" em solidariedade a Ceuta, ele teve que abordar a polêmica em curso.

Explicou que se sente solidário com o povo de Ceuta, e que não está contra eles, mas apenas quis demonstrar seu apoio aos imigrantes que perderam a vida.

Em seguida, apresentou-se como neutro, declarando que, antes de ser jogador de futebol, é um ser humano, e que prefere não diferenciar os diversos casos de sofrimento.

Entre um deslize e outro, Chendo (dirigente do Real Madrid) lhe contou que os catalães são chamados de "poloneses", em uma lição introdutória sobre a aversão aos catalães.

Parece que este ano será agitado para Kylian, pois, além de seus anos sem conquistar nenhum título com o Real Madrid, Kane venceu a Bola de Ouro e a torcida do Bernabéu o vaia quando ele comete um erro.

Um jogador que marca 14 gols em 12 partidas e depois é vaiado... que material farto para a ironia!