O portal polonês Meczyki informa que o Borussia Dortmund trabalha na contratação de Marcel Regula, do clube da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, e que as negociações já estariam até bem avançadas.

Isso porque, segundo o Meczyki , já existe um acordo entre Regula e o BVB, além de Lubin ter dado sinal verde ao meia ofensivo para uma transferência. Recentemente, Regula também havia sido ligado ao 1. FC Köln, com os colonienses curiosamente de olho no jogador de 19 anos como possível substituto para Said El Mala. Como a ida de El Mala para o BVB fracassou e ele renovou com o FC em vez disso, não há mais necessidade em Colônia de um negócio por Regula.

O BVB já tem interesse em Marcel Regula há mais tempo?

O Dortmund também já observa o polonês da seleção sub-21 há algum tempo e já o teria acompanhado in loco. Segundo o Meczyki, Regula recusou recentemente uma transferência para o Burnley, da segunda divisão inglesa, e, no momento, além do BVB, o Feyenoord Rotterdam também demonstraria interesse. A taxa de transferência pelo jovem ficaria, ao que tudo indica, abaixo de dez milhões de euros.

Regula, que tem contrato com o Lubin até 2028, é considerado um dos maiores talentos da Polônia e foi titular absoluto na última temporada da Ekstraklasa (31 jogos, cinco gols e cinco assistências). Regula também é peça fixa na forte seleção sub-21 da Polônia, que venceu todos os oito jogos disputados até aqui nas Eliminatórias da Eurocopa e lidera seu grupo à frente da Itália.

Sky havia informado, por sua vez, na tarde de segunda-feira, que o Borussia Dortmund, em busca de um substituto para Konstantelias, está focado sobretudo em Ethan Nwaneri. O diretor-geral esportivo Lars Ricken e o diretor esportivo Ole Book, que não acompanharam a viagem para o jogo da Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga (terça-feira), analisam atualmente em que medida seria possível um empréstimo do jogador ofensivo do Arsenal. Se o Dortmund poderia, em tese, levar Regula e Nwaneri em dose dupla para o Signal Iduna Park, segue em aberto. De todo modo, a Sky também já informa que o Borussia disputa Regula de forma intensa.

O que favorecia o BVB no caso de Nwaneri: o clube já havia tentado contratá-lo no ano passado. Na ocasião, o Borussia queria viabilizar uma contratação em definitivo, e Nwaneri também teria gostado de se transferir para o Dortmund, segundo a Sky . No entanto, o clube da Bundesliga e os londrinos não chegaram a um acordo nas negociações pela taxa de transferência.

As conversas com Nwaneri poderiam, em teoria, ser mais fáceis, já que em 2025 já houve contato. Mas: na noite de segunda-feira, a Sky afirmou que um acordo entre Dortmund e Arsenal se tornava cada vez mais improvável. No entanto, há também outras atualizações: a BBC escreve que o BVB já contatou o Arsenal e apresentou ao campeão inglês uma proposta de empréstimo por Nwaneri. Os Gunners estariam abertos a isso, segundo a reportagem. Além disso, o especialista em transferências Sacha Tavolieri informa que os dirigentes do Dortmund estão otimistas quanto à possibilidade de fechar o negócio por Nwaneri. Uma decisão é esperada para a manhã de terça-feira.

Jadon Sancho não tem papel nos planos do BVB, segundo a Sky. Especulações sobre um novo retorno do ex-jogador do Dortmund, que segue sem novo clube após o fim de seu contrato com o Manchester United, surgiram rapidamente após o choque com Konstantelias.

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Nwaneri seria um tipo de jogador semelhante ao grego, que o vice-campeão alemão contratou recentemente do PAOK Saloniki por 26 milhões de euros. Em suas duas primeiras partidas oficiais pelo BVB, contra o Bayern de Munique (Supercopa, 1 a 2) e o Hamburger SV (Bundesliga, 2 a 0), Konstantelias havia encantado de imediato, mas contra o HSV sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e, por isso, ficará fora por meses. O tempo para reagir mais uma vez no mercado de transferênciasé curto, afinal a janela de verão na Alemanha se fecha na terça-feira (1º de setembro), às 20h.

Candidato ao BVB: para onde Ethan Nwaneri foi emprestado mais recentemente?

No segundo semestre da última temporada, Nwaneri jogou por empréstimo no Olympique de Marseille e, em 11 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pelos franceses. No geral, porém, o empréstimo foi mais decepcionante, e nas semanas finais da temporada passada Nwaneri quase não atuou mais em Marselha.

O londrino de nascimento já foi considerado um supertalento no Arsenal e fez sua estreia na Premier League em setembro de 2022, aos 15 anos. No entanto, o meia da seleção inglesa sub-21 ainda não conseguiu sua afirmação definitiva entre os Gunners, embora tenha mostrado repetidamente seu imenso potencial. No total, Nwaneri disputou até agora 51 jogos oficiais pelo Arsenal, onde tem contrato até 2030, com dez gols marcados.

Marcel Regula perto de acerto com o BVB? Seus números pelo Zaglebie Lubin