Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Martin Demichelis RB Leipziggetty
Marko Brkic
Traduzido por

"Então eu mesmo vou embora": Martin Demichelis dá recado claro sobre rumores no RB Leipzig

Bundesliga
M. Demichelis
Leipzig

Sobretudo no início da temporada, os rumores sobre uma possível saída antecipada de Martin Demichelis do RB Leipzig ganharam força. Agora, o próprio argentino se pronunciou sobre as especulações.

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

"Sei que preciso atingir objetivos com o RB Leipzig. É por isso que estou aqui. E, se não alcançarmos esses objetivos ao fim da temporada, eu mesmo vou embora. É assim. As pessoas que me conhecem sabem muito bem disso", declarou Demichelis ao Bild.

O treinador de 45 anos assumiu o cargo em Leipzig no verão, no lugar de Ole Werner. Werner havia sido dispensado após apenas uma temporada, embora tivesse levado a equipe da Saxônia de volta à Champions League. A passagem de Demichelis, porém, começou de forma bem diferente do planejado. Em pouco tempo, o RB sofreu derrotas contundentes para o Werder Bremen (1 a 3), o Como 1907 (1 a 4) e o Bayer Leverkusen (0 a 2).

Em seguida, os rumores ganharam força. Várias notícias indicavam que o Leipzig já avaliava possíveis substitutos. O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, em especial, foi repetidamente associado a um possível retorno ao RB. Roger Schmidt, que sucedeu Jürgen Klopp como diretor global de futebol da Red Bull, teria, porém, defendido internamente a permanência de Demichelis e pedido uma manifestação pública de apoio ao treinador. Ela veio, por fim, após o jogo contra o Como.

Marcel SchäferGetty Images

"É claro que percebemos o que vem sendo discutido nos últimos dias sobre o nosso clube na imprensa e nas redes sociais. Somos muito ambiciosos e críticos conosco. Ao mesmo tempo, mantemos a calma e o foco e seguimos unidos como clube. Isso vale para todos os funcionários, para o elenco e para toda a comissão técnica. Todos têm nosso apoio e nossa confiança", disse na ocasião o diretor de futebol Marcel Schäfer.

Próximas partidas
RBL

RBL

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

MCI

MCI

Desde então, a situação em torno de Demichelis voltou a se acalmar. Embora o RB tenha sofrido, nesse intervalo, uma derrota contundente por 6 a 1 para o Bayern de Munique e perdido por 4 a 1 para o Real Madrid, a equipe da Saxônia venceu seus últimos três jogos oficiais. Além disso, o Leipzig avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha. No sábado, o time de Demichelis venceu o Schalke 04 por 2 a 0.

"Foi apenas a nossa primeira vitória fora de casa. A temporada ainda é longa", ponderou Demichelis sobre o resultado. Na Bundesliga, o RB Leipzig ocupa novamente a quarta posição e está três pontos atrás da dupla que lidera a tabela, formada por Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google