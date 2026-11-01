"Sei que preciso atingir objetivos com o RB Leipzig. É por isso que estou aqui. E, se não alcançarmos esses objetivos ao fim da temporada, eu mesmo vou embora. É assim. As pessoas que me conhecem sabem muito bem disso", declarou Demichelis ao Bild.

O treinador de 45 anos assumiu o cargo em Leipzig no verão, no lugar de Ole Werner. Werner havia sido dispensado após apenas uma temporada, embora tivesse levado a equipe da Saxônia de volta à Champions League. A passagem de Demichelis, porém, começou de forma bem diferente do planejado. Em pouco tempo, o RB sofreu derrotas contundentes para o Werder Bremen (1 a 3), o Como 1907 (1 a 4) e o Bayer Leverkusen (0 a 2).

Em seguida, os rumores ganharam força. Várias notícias indicavam que o Leipzig já avaliava possíveis substitutos. O ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, em especial, foi repetidamente associado a um possível retorno ao RB. Roger Schmidt, que sucedeu Jürgen Klopp como diretor global de futebol da Red Bull, teria, porém, defendido internamente a permanência de Demichelis e pedido uma manifestação pública de apoio ao treinador. Ela veio, por fim, após o jogo contra o Como.

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"É claro que percebemos o que vem sendo discutido nos últimos dias sobre o nosso clube na imprensa e nas redes sociais. Somos muito ambiciosos e críticos conosco. Ao mesmo tempo, mantemos a calma e o foco e seguimos unidos como clube. Isso vale para todos os funcionários, para o elenco e para toda a comissão técnica. Todos têm nosso apoio e nossa confiança", disse na ocasião o diretor de futebol Marcel Schäfer.

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Desde então, a situação em torno de Demichelis voltou a se acalmar. Embora o RB tenha sofrido, nesse intervalo, uma derrota contundente por 6 a 1 para o Bayern de Munique e perdido por 4 a 1 para o Real Madrid, a equipe da Saxônia venceu seus últimos três jogos oficiais. Além disso, o Leipzig avançou às oitavas de final da Copa da Alemanha. No sábado, o time de Demichelis venceu o Schalke 04 por 2 a 0.

"Foi apenas a nossa primeira vitória fora de casa. A temporada ainda é longa", ponderou Demichelis sobre o resultado. Na Bundesliga, o RB Leipzig ocupa novamente a quarta posição e está três pontos atrás da dupla que lidera a tabela, formada por Bayern de Munique e Borussia Dortmund.