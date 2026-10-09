O espanhol Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, saiu em defesa de Ousmane Dembélé, após as críticas que o atacante recebeu por conta do seu desempenho com a seleção francesa durante o período de data Fifa, afirmando que o jogador do seu time apresentou uma atuação de destaque apesar das críticas que lhe foram dirigidas.

O Paris Saint-Germain anunciou, em articulação entre a comissão técnica e a direção esportiva, a concessão de um período de descanso a Dembélé e ao português Nuno Mendes, sendo que o primeiro retornará aos treinos amanhã, sábado, enquanto o segundo retomará os trabalhos no dia seguinte.

Dessa forma, Dembélé desfalcará o confronto contra o Le Mans, marcado para amanhã, sábado, depois de ter disputado um período de data Fifa que se estendeu por três semanas.

O jogador de 29 anos participou de 262 dos 360 minutos possíveis, tornando-se o segundo jogador mais utilizado da seleção francesa durante o último período, atrás do zagueiro do Chelsea Maxence Lacroix.

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Enrique: Dembélé foi brilhante como de costume

Apesar de Dembélé ter recebido muitos minutos em campo com a seleção francesa, seu desempenho nas últimas partidas gerou amplas críticas na imprensa francesa, após ter atuado na posição de centroavante diante da Turquia, em uma partida que terminou com a vitória da França por 1 a 0, e depois diante da Itália, em jogo que terminou empatado em 1 a 1, antes de jogar pela ponta direita contra a Bélgica na vitória por 4 a 1.

A imprensa francesa considerou que Dembélé foi um dos principais perdedores durante o período de data Fifa, especialmente após sua atuação diante da Bélgica no Stade de France, onde fez um grande esforço na pressão, na movimentação e na abertura de espaços para os companheiros, mas não conseguiu deixar uma marca decisiva, enquanto a entrada de Michael Olise em seu lugar acirrou as comparações.

Mas Enrique rejeitou essas críticas e disse na coletiva de imprensa desta sexta-feira, antes do retorno do Paris Saint-Germain ao Parc des Princes: "Devo dizer que não concordo com isso. Para mim, ele foi brilhante como de costume. É um jogador diferente. Você pode pagar o preço do ingresso para assistir ao Ousmane em campo com tranquilidade. Ele está sempre presente para mostrar seu potencial e finalizar. Ele foi muito bom".

O técnico espanhol acrescentou, conforme destacado pelo site francês "Foot Mercato", que a decisão de dar descanso a Dembélé e Nuno Mendes veio após consulta entre todas as partes, à luz da duração do período de data Fifa e das próximas partidas do time, esclarecendo: "Após a duração desse período, pensamos no assunto de uma perspectiva individual e decidimos todos juntos que Nuno e Ousmane precisam de descanso para se preparar para as partidas que nos esperam. Isso é algo natural, e vocês terão que se acostumar com isso, porque será algo habitual nesta temporada".

Elogio a Doué: "Ele é uma máquina"

Luis Enrique também elogiou o jovem francês Désiré Doué, depois de ele ter apresentado uma série de boas atuações com a seleção do seu país durante o período de data Fifa.

O técnico do Paris Saint-Germain disse: "Como sempre, ele é uma máquina e joga um futebol excelente. Ele pode fazer uma partida em que não esteja preciso, assim como o Ousmane, o Kvaratskhelia ou o Fabián, e isso vale para todos os jogadores".

E prosseguiu: "Não estou preocupado. O que me importa é o que ele apresenta e que esteja preparado para entrar a qualquer momento. Estar pronto seja no banco de reservas, seja durante os treinos, isso é algo difícil de alcançar".

Enrique comenta o desempenho da seleção francesa com Zidane

Luis Enrique também falou sobre as possíveis semelhanças entre o Paris Saint-Germain e a seleção francesa sob o comando de Zinedine Zidane, diante dos comentários que circulam de que a seleção estaria se inspirando em algumas ideias do time parisiense.

O técnico do Paris Saint-Germain disse: "Não sei, mas o que vi nas primeiras partidas da França é que as ideias são adequadas para buscar a vitória, a posse de bola, a pressão e a conexão para formar um verdadeiro time".

E acrescentou: "Essa é a dificuldade que você enfrenta quando é técnico de uma seleção, pois você não tem tempo suficiente para alcançar a sintonia entre todos os jogadores. O nível dos jogadores foi muito positivo, e os resultados falam por si".