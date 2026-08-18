O técnico Vincent Kompany colocou Musiala em campo em Heidenheim aos 61 minutos, no lugar do reforço Isamel Saibari. Apenas seis minutos depois, o meia ofensivo de 23 anos caiu no gramado no meio-campo - o lance foi semelhante ao ocorrido no jogo contra o Leipzig. Seus companheiros Jonathan Tah e Harry Kane correram imediatamente para ajudá-lo; em pouquíssimo tempo, jogadores das duas equipes formaram um círculo ao seu redor, enquanto médicos de emergência entravam em campo.

Após uma breve pausa para atendimento, Musiala se levantou e, apoiado por um membro da comissão, caminhou cambaleando e um pouco desorientado em direção à linha lateral. Depois de alguns metros, ele deu meia-volta e desapareceu então do lado oposto em direção aos túneis internos do estádio. Enquanto isso, os torcedores entoavam cânticos para ele. Quando o locutor do estádio anunciou sua substituição por Cassiano Kiala, aplausos tomaram conta da Voith-Arena.

Questionado sobre o estado de saúde de Musiala, o diretor esportivo Max Eberl disse na zona mista, imediatamente após o apito final: "Jamal vai se pronunciar sobre isso em um futuro próximo. Nós sabíamos e sabemos do que se trata." E como ele está neste momento? "Ele está no vestiário, está se trocando, está tomando banho."

Jamal Musiala se manifesta no Instagram após colapso

Poucos minutos depois, Musiala publicou o comunicado anunciado. "O mais importante primeiro - estou bem", escreveu Musiala em uma longa publicação no Instagram. "Entendo que muitos de vocês estejam preocupados. Quero tirar essa preocupação de vocês hoje e explicar um pouco: foram identificadas em mim ausências temporárias, breves, mas bem tratáveis, que se devem a uma disfunção neurológica."

E prosseguiu: "Elas podem levar aos momentos que aconteceram recentemente, como contra o Leipzig ou agora em Heidenheim. Sei que, à primeira vista, isso parece scary - mas, para mim, atualmente faz parte do meu dia a dia. Estou recebendo o melhor tratamento médico possível em relação a isso e estou muito otimista." Segundo seu relato, "não existe nenhum risco à saúde além disso".

As ausências são breves e súbitas perdas de consciência, que geralmente ocorrem na forma de uma crise epiléptica. Essa crise costuma durar apenas cerca de cinco a 15 segundos, período em que os afetados ficam olhando para o vazio e não reagem. Em seguida, normalmente se recuperam rapidamente, mas não têm lembrança desse intervalo. A doença é curável com medicamentos.

Vitória por 4 a 2 do Bayern de Munique ficou em segundo plano

Musiala já havia desabado no sábado, pouco antes do fim do amistoso contra o RB Leipzig (3 a 1). Ele não participou da apresentação do elenco na segunda-feira, no Campus, e fez apenas uma atividade individual. Por isso, sua participação contra o Heidenheim foi um tanto surpreendente.

O fato de os muniquenses terem vencido o teste por 4 a 2 acabou ficando em segundo plano. Os gols do Bayern de Munique foram marcados por Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz e o reforço Nathaniel Brown. No sábado, os muniquenses enfrentam o Borussia Dortmund fora de casa na Supercopa.

Há mais de um ano, Musiala sofreu fratura da fíbula no Mundial de Clubes e teve graves danos no tornozelo. Em janeiro, ele voltou aos gramados, mas desde então ainda não retomou a antiga forma. Imediatamente após sua decepcionante Copa do Mundo, ele retirou uma placa de metal do pé esquerdo.